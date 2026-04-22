Европограничники оформили за выходные 28 % грузовиков от нормы на границе с Беларусью

Почти тысяча легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в эти минуты в пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС, следует из данных Госпогранкомитета.

Самые большие очереди - на границе с Польшей: на въезд фиксируется 535 фур. Контролирующие службы данных пунктов пропуска за четыре дня приняли на свою территорию лишь 30 % транспорта от нормы.