Европограничники оформили за выходные 28 % грузовиков от нормы на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Почти тысяча легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в эти минуты в пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС, следует из данных Госпогранкомитета.
Самые большие очереди - на границе с Польшей: на въезд фиксируется 535 фур. Контролирующие службы данных пунктов пропуска за четыре дня приняли на свою территорию лишь 30 % транспорта от нормы.
На литовском направлении сейчас стоят 170 большегрузов. В субботу, 18 апреля, очередь достигала более тысячи единиц.