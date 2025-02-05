То, что раскрылось о деятельности USAID (Агентства США по международному развитию), не является сенсацией для большинства людей, которые понимают, на какие деньги финансируются майданы и революции.

Сколько стран было под ударом и сколько денежных вливаний получили так называемые свободные и демократические умы! За такое количество валюты вполне можно поменять любую точку зрения у популиста-псвевдопатриота, не говоря уже о неопределившихся.

Как отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, об этом регулярно говорилось в государственных СМИ, только почему-то так называемые защитники прав человека до сих пор игнорируют подобные сообщения, как будто их нет.

Председатель Белтелерадиокомпании привел суммы финансирования USAID так называемого гражданского общества за последние десятилетия в Беларуси: "Более 1 млрд долларов с 2001 по 2011 год. В 2020 году несколько десятков миллионов долларов".

Иван Эйсмонт:

"Какое продвижение демократии? Если опубликовали такой же отчет по Грузии сейчас, по последним событиям, а там все постатейно: выплата тем, кто бастует, не выходит на работу, закупка амуниции, закупка пиротехники. Для чего? Для празднования выборов? Финансирование тех боевиков, которые воюют на улице. В общем, все, что мы говорили, оказалось чистейшей правдой".

"А наши так называемые независимые средства массовой информации, которые работали здесь, а сейчас вещают из-за рубежа, являются прислугой Центрального разведывательного управления. Так их и предлагаю называть", - обозначил Иван Эйсмонт.