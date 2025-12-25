"Парадоксально, но США, казалось бы, гегемон западного мира, не имеет на сегодняшний момент инструментов давления на европейских лидеров и даже на Владимира Зеленского. Единственный способ, при помощи которого он может принудить украинское руководство к заключению мира, что по сути будет капитуляцией для Киева, - это обнародовать очередную порцию компромата на высшие эшелоны украинской власти. И, судя по всему, у ФБР, подконтрольного Трампу, уже есть на руках эти материалы. По последним утечкам можно предположить, что на пленках Миндича окажутся голоса очень высокопоставленных людей, возможно, включая самого господина Зеленского и даже первую леди Украины".