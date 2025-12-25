3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Фельдман: У Трампа есть способ, при помощи которого он может принудить Зеленского к заключению мира
Неожиданное откровение прозвучало от Хантера Байдена - сына экс-президента США Джо Байдена. Он назвал Украину змеиным логовом с запредельным уровнем коррупции. Появление таких новостей может быть связано с желанием Трампа надавить на Зеленского, который по-прежнему отказывается от мирного плана.
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):
"Парадоксально, но США, казалось бы, гегемон западного мира, не имеет на сегодняшний момент инструментов давления на европейских лидеров и даже на Владимира Зеленского. Единственный способ, при помощи которого он может принудить украинское руководство к заключению мира, что по сути будет капитуляцией для Киева, - это обнародовать очередную порцию компромата на высшие эшелоны украинской власти. И, судя по всему, у ФБР, подконтрольного Трампу, уже есть на руках эти материалы. По последним утечкам можно предположить, что на пленках Миндича окажутся голоса очень высокопоставленных людей, возможно, включая самого господина Зеленского и даже первую леди Украины".
И если руководство киевского режима опять упрется, демонстративно будет тянуть время, будет уклоняться от процесса мирного урегулирования и этим выведет Трампа из терпения окончательно, видимо, мы увидим вторую серию так называемого Мидичгейта, только уже на более высоком уровне, что способно породить очень серьезные внутриполитические потрясения внутри самой Украины, предположил Павел Фельдман.