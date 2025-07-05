Фестиваль на живописном берегу Днепра в самом разгаре. Как отмечают Купалье в Александрии

Главный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" в самом разгаре. В 2025 году праздник проходит в 16-й раз. Он без преувеличения уже давно стал культурным брендом Беларуси. Ключевые темы фестиваля - 80-летие Великой Победы, единство народов Беларуси и России и традиционные ценности.

Сегодня в Александрии развернуты километровые торговые ряды и фуд-корты, проходят презентации любимых брендов, много спорта и песен. На фестиваль люди приезжают компаниями и семьями, и этот поток не прекращается.

Концерты идут не переставая, зрителей радуют белорусские и российские артисты. Развернута торговля ведущих предприятий страны, а промышленные флагманы представляют свою технику. Проходят различные интерактивы. Весело и интересно и взрослым, и детям.

В школе-музее можно посетить класс, в котором учился Александр Лукашенко.

Фуд-корты предлагают национальные блюда: аппетитные драники, солдатскую кашу, шашлык, мед, квас, свежую выпечку. Все приготовлено на месте - дымок идет прямо в небо.