Флаг-шоу, концерт и "СуперТройка". Зрелищный фестиваль в Минске собрал ребят со всей Беларуси

"Будь готов! " - "Всегда готов!" В Беларуси отмечают День пионерской дружбы. В рядах Белорусской республиканской пионерской организации более 600 тыс. ребят. И для них в разных уголках страны проходит праздничная программа - флаг-шоу, концерты и интеллектуальные состязания.

Пионерская организация с ее знаменитой речевкой-принципом "Будь готов!" объединила более 200 млн подростков еще в СССР. После распада великой страны организация пережила целую смену эпох. При этом традиции пионерии постоянно трансформировались, многие из них сохранились до наших дней.

Девиз "Пионерское знамя", "Отрядный флаг", "Значок", а также "Пионерский салют" и "Галстук". Все сейчас это осталось в белорусской пионерии. Они сохраняют советские традиции, но переделывают их на современные.

19 мая отмечается День пионерской дружбы. Празднуют его по всей стране

К примеру, в Минске яркой точкой притяжения стал зрелищный фестиваль "Огонек встречает друзей", в котором принимают участие сотни мальчиков и девочек со всей страны. Гости праздника смогли насладиться выступлениями группы барабанщиков и ведущих танцевальных коллективов Беларуси. Яркой изюминкой фестиваля стало флаг-шоу.

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"Мы все вместе вступили в пионеры уже три года назад. Мы все в одном классе. И нам это очень нравится, потому что мы участвуем в разных мероприятиях, например, как "Огонек". И пионерия в нас вложила огромный вклад", - своими впечатлениями поделилась участница фестиваля.

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Юлия Шинкоренко, зампредседателя Центрального совета БРПО: "Сегодня самое массовое общественное объединение в нашей стране. Она объединяет более 630 тыс. ребят. Это октябрята, пионеры и пионеры-лидеры. Наш масштабный патриотический проект "Беларусь помнит, помним каждого". В рамках этого проекта тимуровские отряды оцифровывают информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. Наши пионеры занимаются сохранением исторической памяти. Кроме этого, у нас очень много дистанционных игровых проектов, проектов, которые нацелены на развитие лидерских качеств".