Флешмоб, цветы - витебские спасатели поздравили женщин с 8 Марта
Праздничное настроение охватило белорусские города. Как интересно и душевно поздравить женщин - этим вопросом задаются многие мужчины. Витебские спасатели к вопросу подошли креативно.
Музыкальный подарок и цветы от спасателей
Место встречи неизменно - оживленный центр Витебска. Именно здесь в преддверии самого красивого весеннего праздника уже несколько лет спасатели северного региона устраивают красочный флешмоб. Это подарок для всех жительниц города на Западной Двине.
Чтобы покорить сердца женщин, долго репетировали: оттачивали вокал и режиссуру. Ярких красок номеру добавили спортсмены-спасатели с пожарным инвентарем. Кульминацией стал огромный баннер с поздравлением, который развернули на 30-метровой высоте.
На импровизированную сцену цветы доставили при помощи спецавтомобиля быстрого реагирования - все, чтобы действительно удивить.
Нежно розовые, лиловые, красные тюльпаны дарили для хорошего настроения. Также 5 марта в Музее истории частного коллекционирования открылась выставка, посвященная женщинам, которые свою жизнь связали с МЧС.