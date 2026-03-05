Флешмоб, цветы - витебские спасатели поздравили женщин с 8 Марта

Праздничное настроение охватило белорусские города. Как интересно и душевно поздравить женщин - этим вопросом задаются многие мужчины. Витебские спасатели к вопросу подошли креативно.

Музыкальный подарок и цветы от спасателей

Место встречи неизменно - оживленный центр Витебска. Именно здесь в преддверии самого красивого весеннего праздника уже несколько лет спасатели северного региона устраивают красочный флешмоб. Это подарок для всех жительниц города на Западной Двине.

Чтобы покорить сердца женщин, долго репетировали: оттачивали вокал и режиссуру. Ярких красок номеру добавили спортсмены-спасатели с пожарным инвентарем. Кульминацией стал огромный баннер с поздравлением, который развернули на 30-метровой высоте.

На импровизированную сцену цветы доставили при помощи спецавтомобиля быстрого реагирования - все, чтобы действительно удивить.

