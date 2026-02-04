3.74 BYN
Фокус на учебные части: проверка белорусской армии по поручению Президента Беларуси продолжается
Проверка армии по поручению Главнокомандующего продолжается, 5 февраля проверяющие сфокусируются на учебных частях. Накануне госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и глава Комитета госконтроля Василий Герасимов проверили 72-й объединенный учебный центр в Борисовском районе.
Первостепенная цель - увидеть объективную, не приукрашенную картину реального положения дел, поэтому все мероприятия и проводятся внезапно, без предварительных предупреждений.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Есть решение Президента как главнокомандующего Вооруженными Силами на предмет внезапной проверки состояния Вооруженных Сил, то есть сделать срез подготовки наших Вооруженных Сил для задач по предназначению. Но есть также планы внезапных проверок и по линии министра обороны, поэтому эти планы состыкованы государственной комиссией секретариата Совета Безопасности, то есть мы не мешаем и не нарушаем планы министра обороны по проверке ряда соединений воинских частей. У нас хватает воинских частей, которые необходимо проверить. Для них идет плановая боевая подготовка, ничего сверхъестественного нет".
Масштабная проверка началась 16 января, ее ход Александр Лукашенко держит на личном контроле, используя новую систему. Президент приводит войска в боевую готовность напрямую, минуя обычные ступени - Министерство обороны и Генштаб.