Фокус на учебные части: проверка белорусской армии по поручению Президента Беларуси продолжается

"Есть решение Президента как главнокомандующего Вооруженными Силами на предмет внезапной проверки состояния Вооруженных Сил, то есть сделать срез подготовки наших Вооруженных Сил для задач по предназначению. Но есть также планы внезапных проверок и по линии министра обороны, поэтому эти планы состыкованы государственной комиссией секретариата Совета Безопасности, то есть мы не мешаем и не нарушаем планы министра обороны по проверке ряда соединений воинских частей. У нас хватает воинских частей, которые необходимо проверить. Для них идет плановая боевая подготовка, ничего сверхъестественного нет".