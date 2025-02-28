Геннадий Лепешко пояснил, почему зумеры и пожилые больше подвержены воздействию ИИ

Раньше казалось, что в контент, сформированный искусственным интеллектом, могут верить только люди старшего поколения, которые не сталкивались с этим ранее.

В информационном пространстве действительно создано много роликов, где бабушке показывают, например, Иисуса Христа, идущего по воде, а она считает, что это соответствует действительности, или показывают большие овощи, фрукты несвойственных размеров, а пенсионерки удивляются, как можно было вырастить такой богатый урожай.

Сейчас в обиход входит термин "революция зумеров". Это когда молодые люди, подверженные воздействию искусственного интеллекта, информационным блокам, которые формируются для создания нужных идеологических парадигм, выходят на улицы, сносят правительство. А в чате компьютерных игр они учат представителей власти, как необходимо управлять страной, причем ни у кого из них нет опыта. Можно ли сегодня в Беларуси каким-либо образом отслеживать и не допускать на территории страны, Союзного государства реализации таких планов, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко.

Собеседник согласился с утверждением, что большинство зумеров проводят свое время в интернете, где максимально много фейковой информации, которая в том числе подготовлена с участием искусственного интеллекта. "Они верят в это, потому что долгое время проводят в интернет-пространстве, более того, пытаются убедить в этом своего соседа. Поэтому сейчас необходимо контролировать так называемых зумеров, которые создают вокруг себя сообщества, чаты, сделанные для проведения революции. Этим активно занимаются силовые ведомства и Министерство информации Беларуси. Взаимодействие по этой линии осуществляется и с Российской Федерацией как со стратегическим партнером, у которого имеется в этом более глубокий опыт", - отметил гость интервью.

Россия, помимо прочего, делится и перечнем экстремистских ресурсов и лиц, уже признанных экстремистами. Все это делается для того, чтобы граждане, находящиеся под уголовным преследованием, не могли свободно перемещаться по территории Союзного государства.

Депутат признал, что существует проблема - такая информация должна передаваться по сверхсекретным каналам, но не должна теряться и быть подвержена кибератакам и шпионажу. "В Беларуси, кстати, появился "Закон о защите персональных данных", который запрещает размещение информации не о себе, а о других. Государство делает все, чтобы защитить граждан даже от того же мошенничества, которое развивается по щелчку пальца", - напомнил он.

Геннадий Лепешко поделился, что сам попадал в ситуации со звонками мошенников, но ввиду того, что непосредственно сам занимается данным вопросом, посещает профилактические мероприятия, лекции, реагирует на это незлобно.