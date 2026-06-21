География участников расширяется - "Поезд Памяти" стартовал в Бресте

"Когда мы начинали этот проект, мы очень переживали. Ведь идея принадлежит взрослым. Как будет воспринято это детьми? Но сегодня мы четко понимаем и знаем, что проект состоялся. Состоялся, потому что мы видим, как дружат ребята, несмотря на то, что прошли уже годы. Они сегодня вместе. Они горды тем, что они были участниками "Поезда Памяти". География наша расширяется. Если в первый проект это было две страны, Беларусь и Россия, то сейчас это уже 18 стран. 15 стран бывшего Советского Союза и 3 Антигитлеровской коалиции присоединились к нам. Мы видим, что ребята дружат, они общаются. И вот посмотрите, неважно из какой ты страны, они сегодня вместе, они счастливы. А ведь за молодежью будущее".