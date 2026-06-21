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География участников расширяется - "Поезд Памяти" стартовал в Бресте
В Бресте дали старт уникальному молодежному проекту "Поезд Памяти". В этом году ребята посетят 13 городов Беларуси и России. Интересный момент: конкурс на заветный билет только в Беларуси составил 12 тыс. человек. В итоге пассажирами стали 200 молодых ребят из 18 стран. С ними встретилась Наталья Кочанова. Программа у молодежи насыщенная.
Все подробности смотрите в сюжете Стефании Винничек.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Когда мы начинали этот проект, мы очень переживали. Ведь идея принадлежит взрослым. Как будет воспринято это детьми? Но сегодня мы четко понимаем и знаем, что проект состоялся. Состоялся, потому что мы видим, как дружат ребята, несмотря на то, что прошли уже годы. Они сегодня вместе. Они горды тем, что они были участниками "Поезда Памяти". География наша расширяется. Если в первый проект это было две страны, Беларусь и Россия, то сейчас это уже 18 стран. 15 стран бывшего Советского Союза и 3 Антигитлеровской коалиции присоединились к нам. Мы видим, что ребята дружат, они общаются. И вот посмотрите, неважно из какой ты страны, они сегодня вместе, они счастливы. А ведь за молодежью будущее".
Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России, председатель российского оргкомитета проекта "Поезд Памяти":
"Для ребят нынешнего возраста, нынешнего поколения услышать правду о войне из первых уст все более и более трудно. Но они могут увидеть своими глазами то, как это было. Они могут пережить эмоции тех людей, которые шли на смерть для того, чтобы победить. И вот эти эмоции, с моей точки зрения, то самое важное, что создает наш проект "Поезд Памяти", потому что через эмоции мы воздействуем не только на умы, мы воздействуем на души, мы воздействуем на сердца".