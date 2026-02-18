Гигин: Экономика не может быть в отрыве от политики

"Совещание под руководством Президента, совещание правительства, конечно же, носит программный характер, даже более чем установочный. Собственно говоря, все установки были даны на Всебелорусском народном собрании, когда утверждали Программу социально-экономического развития. Сегодня я бы так сказал, что наш лозунг "Время конкретных дел" был разложен по конкретным показателям. А что это? Это производительность труда, это дисциплина, это контроль инфляции, это управление нашим трудовым рынком. И все это, безусловно, завязано на политике. Экономика не может быть в отрыве от политики, и мы должны работать с видением этой перспективы. Вот комплекс этого видения - это и внешняя политика, и внутренние вопросы с учетом успехов, но и с учетом ошибок и недоработок, которые были сделаны ранее. Любые ссылки на санкции, на внешнее давление сейчас попросту неуместны, потому что мир развивается стремительно, он безумно развивается. И в этой связи обеспечить стабильность нашего общества, достойное место нашего государства на планете можно только укрепляя внутренние ресурсы. Это ключевое требование Президента".