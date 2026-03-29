Гигин: КНДР нужен доступ к качественным белорусским продуктам, к нашим технологиям

"Торжественность приема произвела на всех впечатление, и конкретика соглашений, которые были заключены, впечатляет. Более того, эксперты обсуждают даже возможность такого континентального союза: Беларусь - Россия - Китай - КНДР. Вполне возможно, если мы возьмем договор, который был заключен между Россией и КНДР, учитывая наши особые отношения с Россией и с Китаем, учитывая особые отношения Китая и КНДР, это вполне может быть. Многие рассматривают это как основу для формирования нового миропорядка, но и договор о дружбе, который подписан, а также 9 дополнительных договоров в сфере образования, культуры, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения должны действительно совершить настоящий рывок вперед,- отметил Гигин. - КНДР - это динамично развивающаяся страна, вопреки стереотипам, которые существуют. Ей нужен доступ к дешевым, качественным белорусским продуктам, к нашим технологиям. Нас тоже интересуют разработки в оборонной промышленности КНДР и в области фармакологии, косметологии, которые там есть. Это страна с определенными своими традициями и наработками. И то, что мы смотрим на многие вещи в мире практически идентично, создает прочную базу для нашего уверенного движения вперед".