Гигин: То, что происходит с НАТО, это политико-правовой дефолт

Ситуация в Североатлантическом альянсе напоминает знак вопроса. Мало кто понимает, кто и с кем сейчас в одном ряду, кого могут наказать или поощрить в Вашингтоне.

Между тем НАТО демонстрирует единство в вопросе конфронтации с Союзным государством. Осталось только выяснить, у кого в Европе больше армия. Как все эти течения влияют на Беларусь? Подробности в проекте "Диспозиция".

Ситуация в Североатлантическом альянсе

Недавно даже Владимир Зеленский констатировал, что в НАТО не все так благостно. А именно, не все в альянсе, возможно, захотят защищать прибалтийские государства. В Таллине, Риге и Вильнюсе ощутимо возмутились и на уровне топ-политиков ответили, что Зеленский транслирует кремлевские нарративы. А вот со стороны остального "сплоченного" Запада ясной реакции не последовало. И все дружно и неуверенно смотрят на США, которые уже дошли до того, что собираются наказывать партнеров за слабую поддержку иранской авантюры.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"То, что происходит с НАТО, это политико-правовой дефолт. Т. е. фактически паралич тех обязательств, которые существуют в рамках НАТО по уставу этой организации. И сейчас многие могут сказать, что командование же существует, группировки существуют, все так, но ни у одной страны НАТО нет сейчас уверенности, что сработает главный принцип, ради которого эта организация создавалась - т. е. принцип коллективной безопасности".

Однако все эти перипетии не очень-то меняют европейские элиты. Как известно, глава оборонного ведомства Германии Писториус представил военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать самой сильной в Европе. Берлин намерен создать вооруженные силы численностью 460 тыс. человек, 200 тыс. из которых – резервисты. Ключевая задача, тут без сюрпризов, - противодействие угрозам со стороны России. Что здесь интересно, так это претензия на прямое соперничество в вопросе могущества армий с другими странами ЕС. Напомним, ранее о влечении к военному лидерству на континенте заявляли Польша и Франция. Они тоже тему коррелируют с необходимостью дать бой Минску и Москве. Получается, вопрос с агрессией Союзного государства даже не стоит - мы неминуемо нападем на страны ЕС, осталось только решить Брюсселю, жертвовать ли Прибалтикой.

Это все еще к чему… Из нас настойчиво, назойливо даже в ЕС создают образ врага, кровожадных варваров. И при этом никакие наши миролюбивые призывы, намерения, казалось бы, почти не работают. Но это на уровне политиков, которых уже не отлепить от военной темы, прикрывающей все их неудачи. А простые люди как раз видят, что в Беларуси не машут мечом, а сейчас в центре внимания вообще посевная. Показать общественности, что страна не втягивается в гонку вооружений, не играет у границ мускулами, успокоить население соседних стран - это ведь тоже фактор сдерживания войны. Над этим работает и Президент, чему подтверждение - его интервью с миллионами просмотров, да и каждый из нас помогает сбить напряжение, когда спокойно выполняет свою работу. Подобного стиля придерживается и армия. Она в Беларуси не травоядная, но и на провокации не реагирует размахиванием дубины, а планомерно учится противостоять современным угрозам. Упор при этом на ПВО. Конфликты учат.

Андрей Северинчик, начальник зенитных ракетных войск - начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО:

"Основной акцент ставится на подготовку военнослужащих, способных вести борьбу с беспилотниками как квадрокоптерного типа, так и беспилотного, и самолетного типа, ведением огня стрелковым оружием, специальными средствами типа ружей, а также средствами РЭБ. Идет развитие по созданию мобильных огневых групп, основной задачей которых в том числе будет уничтожение воздушного противника и оснащение их современными средствами".