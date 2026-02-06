Гигин: Украинское террористическое образование представляет угрозу всему миру и своим хозяевам

"Что вырастили при помощи Запада на территории Украины? Проводили обратную селекцию: несколько майданов, бандеровская пропаганда, прокручивание через зону АТО, как они называли. Они же специально пропустили полмиллиона украинцев через это зверство, которое они творили фактически на оккупированной ими территории Донбасса. Они говорят, это их территория. Но они сами (есть же свидетельства, когда рассказывают, что они вытворяли, находясь там еще, в формально украинском Донбассе, в том же Мариуполе, где была база "Азова") до такого зверства довели значительную часть украинского народа. Вы посмотрите их комментарии, которые они дают, то, что пишут их военные где-то в Telegram-каналах. То есть сформировали кошмарное террористическое образование, которое реально сейчас представляет угрозу всему миру. И оно представляет угрозу не только для России, для Беларуси (в отношении нас тоже идут эти угрозы и выпады), они представляют угрозу и для самих своих хозяев".