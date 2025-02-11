Глава ДНР: В планах противника не было задач обороняться, были готовы наступательные действия

В планах противника в 2015 году не было задач обороняться. По силам, по средствам, по количеству боеприпасов, по количеству личного состава были готовы наступательные действия. Такой информацией в фильме "В поисках мира. Как "нормандская четверка" искала мир в Минске?" поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он рассказал, что стало известно из документов, которые они получили у противника.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики:

"Минск, как принимающая сторона, приложил достаточно серьезные усилия для того, чтобы конфликт был разрешен. И лично усилия свои прилагал и Александр Лукашенко, потому что он действительно хотел не допустить того разрастания конфликта, который, увы, видим сейчас. Он как раз оценивал адекватно, он понимал, что Украину используют уже. Где-то вслепую, а где-то явно, а где-то через коррупционную верхушку, которая, потеряв свою субъектность, является очень уязвимой и выполняет все эти команды не в интересах жителей Украины, не в интересах жителей Донбасса, а в интересах третьих стран, которым извне было целесообразно и выгодно эту ситуацию на каком-то этапе просто поддерживать в таком тлеющем режиме".

По его словам, это время еще использовали для того, чтобы подготовить, насытить, вооружить ВСУ, донасытить еще какими-то компетенциями. "И потом по щелчку пальца постараться ситуацию довести до того, что она стала бы взрывоопасной. И я вам скажу, что если бы не решение президента Владимира Путина о начале специальной военной операции, ситуация развивалась бы по более критическому сценарию для нас. Я имею в виду не только жителей Донбасса, но и в целом Россию и Республику Беларусь в том числе".

Денис Пушилин сделал особенный акцент, что в планах противника не было задач обороняться. "У них были готовы наступательные действия, все к этому было подготовлено по силам, по средствам, по количеству боеприпасов, по количеству личного состава, - отметил он. - И помимо направления на Донбасс, также предусмотрено было движение в направлении Крыма, но еще как один из отвлекающих, исходя из тех документов, которые мы получили у противника, это был как раз удар в направлении Республики Беларусь".