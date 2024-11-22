"Глаз доставали из глотки": как спасают жизни в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

Среди других дипломов награда "За духовное возрождение" займет в кабинете директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Руммо особое место. Оно и понятно - центр знаменит высокотехнологичными операциями по пересадке органов и тканей.

Его команда поставила на поток то, что еще в начале 2000-х годов для Беларуси казалось немыслимым. Смелые инициативы тогда еще совсем молодой команды хирургов были поддержаны на высшем уровне, и сегодня технологиями владеют даже в регионах страны, но суть даже не в этом. Центр стал местом концентрации науки и практики, уникальных технологий разных направлений и, главное, специалистов высочайшего уровня, которым по плечу многие нестандартные задачи. И духовность, благотворительность, помощь ближнему здесь стоят на первом плане.

Большинство пациентов поступают в МНПЦ после инсультов, в центре есть пять неврологических отделений, специальная реанимация для пациентов неврологического профиля.

Олег Руммо:

"Здесь находятся не только дети, нуждающиеся в трансплантации, но и с онкологическими заболеваниями. Еще большая категория - люди, которые страдают от боли, но мы научились делать так, чтобы они страдали меньше. У нас открылось отделение интенсивного ухода и ранней реабилитации, клиника боли".

В палатах той самой клиники боли всегда идет работа. Команды из специалистов разного профиля пытаются вернуть к жизни пациентов, которых многие назвали бы безнадежными. Один мужчина из клиники вовсе стал звездой Instagram - поступил в отделение на аппарате искусственной вентиляции легких, а теперь может бойко жестикулировать. Но это спустя долгие месяцы работы медиков над его телом.

Этого мужчину зовут Евгений. Он же рассказал свою историю: "У меня не двигались ни руки, ни ноги, только голова, совсем не мог и разговаривать. Первое время было тяжело, непривычно. Ты всех слышишь, а сказать ничего не можешь, а жестами никакую информацию не можешь донести".

Задачка со звездочкой - вывести человека из тяжелейшего состояния, но решение было найдено в команде. Первым шагом было научить человека дышать самостоятельно, и только дальше ходить, принимать пищу. В общем, всему, что кажется здоровым людям вполне обыденным.

Отделение интенсивного ухода и реабилитации самое молодое в Беларуси - ему всего четыре года, и вызов мастерству врачей и технологиям бросил ковид и его последствия. Здесь постоянно вспоминают юных пациентов, которые балансировали между жизнью и смертью. И речь идет о ребятах, которым всего-то тогда было от 19 до 21 года, им же оказывали раннюю реабилитацию. Как пояснил врач-терапевт отделения интенсивного ухода, респираторной поддержки и лечения боли МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Виктор Реут, раннюю реабилитацию проводят для пациентов, которые сами не уверены, будут они жить еще или нет. Сейчас в клинике есть все необходимое оборудование. "Этих ребят мне приходилось взвешивать на руках, потому что они были по 40 кг", - вспомнил доктор.

Еще Виктор Реут до сих пор хранит в телефоне эту фотографию.

На ней запечатлена девушка Юлия, которая трижды фактически умирала. Несколько месяцев за нее дышал ИВЛ - на шестом месяце беременности девушку одолел коронавирус, и она попала в одну из минских клиник. Когда ситуация стала критичной, малыша спасли, потом взялись и за мать. У нее случилось множественное повреждение органов, не работали легкие. Но на выписке она сказала, что молилась и мечтала увидеть сына.

А эти фото не шокируют, пожалуй, только врачей, хотя изображенный на них мужчина тоже стал звездой TikTok. Он лишился части лица и носа, когда копал червей для рыбалки на заброшенной ферме. Лицо ему снесла бетонная плита. Зрелище жуткое. Глаз доставали из глотки, и пластическим хирургам в компании с челюстно-лицевыми специалистами пришлось побыть в прямом смысле творцами.

Виктору пришлось на его же руке вырастить нос, придумать, как исправить челюсть. Спустя время ткани успешно прижились, нос заработал, и мужчина родился заново. Сегодня с ним все хорошо, им занимаются челюстно-лицевые хирурги, стоматологи, которые имплантировали зубной ряд. Он живет полноценной жизнью - вышел на работу, прекрасно себя чувствует и радуется жизни вместе со своей семьей.

Дмитрий Ладутько, завотделением микрососудистой и реконструктивной хирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Пластическая хирургия - это не просто эстетическая хирургия, как принято думать в народе. Конечно, врачи также занимаются подтяжкой лица, но еще они проводят и реконструктивные операции. Операция - большая часть пластической хирургии, она основная, потому что более сложная, технологичная".

Факт Реконструктивная хирургия - это реконструкция утраченных после травм, онкологических заболеваний частей тела, различных дефектов: мягкотканных, костных или в совокупности.

Очень часто мастерство врачей находится где-то на грани с чудом. В центре открыта часовня, в которой можно подать записки о здравии, помолиться. Тут же помогают и самим хирургам восстановить душевные силы.

Замдиректора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, руководитель Республиканского центра нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки Олег Калачик признался, что иногда пациент не имеет никаких шансов на выздоровление, но поправляется довольно быстро, а есть те, у которых все должно было пройти гладко и легко, однако по каким-то причинам возникли необъяснимые препятствия.

"Из-за таких моментов появилась идея, чтобы в нашем центре появилась часовня. И в 2023 году она была освящена Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином и открыта в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина. В день памяти Николая Чудотворца сюда приходят медработники, чтобы получить запас прочности, поддержку высших сил, чтобы врачебная, сестринская работа проходила более легко, а наши пациенты поправлялись", - поделился он.

Еще одно чудо, когда клеточные технологии возвращают к жизни. В лаборатории клеточных биотехнологий при МНПЦ производятся клеточные продукты для лечения пациентов с самыми разными заболеваниями, разрабатываются новые клеточные продукты. И самые большие успехи достигнуты именно в применении продуктов для лечения реакции отторжения органов. На сегодняшний день это единственное направление в Беларуси и на постсоветском пространстве, где клеточную терапию включили в клинические государственные протоколы, и она стала стандартом лечения пациентов.

Обладая штучными уникальными специалистами, центр сегодня распространяет свои знания и технологии на регионы. Обучили уже более 1 тыс. врачей из разных уголков Беларуси. Стране не нужна тысяча трансплантологов, но важно, что методики лечения тяжелых пациентов доступны теперь не только в Минске.