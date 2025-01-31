Год качества для здравоохранения в регионах прошел с новыми открытиями

Инвестиции в медицину в регионах Беларуси - один из приоритетов развития страны. Расскажем, как преобразилась система здравоохранения в Год качества, какие новые значимые открытия произошли в регионах.

Система здравоохранения Беларуси пополнилась новой поликлиникой в Смолевичах. Для жителей растущего столичного города-спутника событие не рядовое. Месторасположение удобное, для качественной медпомощи - максимум возможностей.

Серьезную модернизацию пережила и детская больница в Пинске. Обновили стерилизационное отделение: закупили мебель и современное оборудование. А еще появилась установка для очистки воды от минералов и солей. Такая система нужна для правильной работы паровых стерилизаторов.

Всего под наблюдением пинских медиков - 86 тыс. юных белорусов сразу из нескольких близлежащих районов.

А в Гомеле появились новые корпуса в реабилитационно-оздоровительном центре "Кристальный", где поправляют здоровье, танцуют и музицируют дети в возрасте от 3 до 7 лет. Там глобально обновили материально-техническую базу, в современной интерпретации пищеблок, лаборатории, административный корпус, обзавелись бассейном, есть безбарьерная среда.

После реконструкции площади центра увеличились вдвое. В новом корпусе появился бассейн 6 м на 10 м - гордость здравницы. Он адаптирован под ребят с ограниченными возможностями. Теперь лечебная физкультура в воде доступна и им.