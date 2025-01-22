Головченко: Голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания

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Голосовать нужно за дела и результаты, а не за слова и обещания. Об этом заявил премьер Роман Головченко сразу после того, как опустил свой бюллетень в ящик для голосования.
Сегодня он, учитывая занятость в воскресенье, 26 января, так как вся вертикаль власти будет на рабочих местах, проголосовал досрочно на избирательном участке № 39 Центрального района Минска.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания. У нас никогда не было простых условий, наверное, и не будет. Мы можем очень слабо влиять или вообще не можем влиять на то, что происходит на внешнем контуре. Поэтому наша задача - делать в своей стране все, что мы можем. Мы голосуем за Беларусь стабильную, мирную и развивающуюся".
В первый день голосования на этом избирательном участке уже голоса отдали 176 жителей района. Всего участковая комиссия получила 2 394 бюллетеня.