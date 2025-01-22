Головченко: Голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания

Голосовать нужно за дела и результаты, а не за слова и обещания. Об этом заявил премьер Роман Головченко сразу после того, как опустил свой бюллетень в ящик для голосования.

"Голосовать надо за дела, за результаты, а не за слова и обещания. У нас никогда не было простых условий, наверное, и не будет. Мы можем очень слабо влиять или вообще не можем влиять на то, что происходит на внешнем контуре. Поэтому наша задача - делать в своей стране все, что мы можем. Мы голосуем за Беларусь стабильную, мирную и развивающуюся".