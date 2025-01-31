Головченко выступил на цифровом форуме Digital Almaty

В 2025 году странам ЕАЭС предстоит не только подвести итоги выполнения стратегии развития евразийской экономической интеграции, но и поставить четкие ориентиры на объединение усилий.

Об этом говорил 31 января премьер Роман Головченко на цифровом форуме Digital Almaty. Он уверен, что внедрение цифровых технологий и инноваций должно проходить во всех странах ЕАЭС на базе единых принципов и подходов. Главное, это обеспечение справедливого и безопасного доступа унифицированным наборам данных.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мы долго обучали на своих данных чужие модели. Сегодня мы понимаем, что поодиночке собрать необходимые массивы, чтобы сформировать собственные решения на национальном уровне, будет сложно. Но наши интеграционные механизмы дают прекрасную возможность выполнять эту задачу сообща. Именно поэтому на уровне государств - членов ЕАЭС в год председательства Республики Беларусь хочется отметить важность и ценность такого понятия, как данные".