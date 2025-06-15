Голубев рассказал, почему хочет привлечь внимание к Таллинскому прорыву

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В руках исполнительного директора некоммерческого партнерства "Память Таллинского прорыва" Игоря Голубева в прямом смысле находится память об этом прорыве.

Это событие во время Великой Отечественной войны называют фактически искрометным адом. Игорь Голубев в "Актуальном интервью" высказался, можно ли это считать действительно одним из самых страшных событий в ходе всей войны.

Игорь Голубев:

"Нашей задачей было привлечь внимание о Таллинском прорыве (Таллинском переходе) и донести, что это не русская Цусима. Это победа, хоть и в тяжелейших условиях, советского флота, потому что приказ Гитлера уничтожить Балтийский флот не был выполнен. Из 225 кораблей и судов Балтийского флота было спасено 163".

Как отметил герой интервью, спасенные корабли встали на защиту Ленинграда. Если бы этого не произошло, то никакой блокады фашистам не надо было делать - они бы просто заняли море, и город был бы взят.

Игорь Голубев рассказал, что руководил тогда эскадрой адмирал Владимир Трибуц, который был уроженцем Беларуси. "К нему было много вопросов, почему корабли спасли, а погибло гражданское население. Скажу, что тогда не было возможности защитить всех в условиях тотального минирования и господства немецкой авиации", - обратил внимание эксперт.

Игорь Голубев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37a20627-5e77-4bd5-9476-e52806d3f689/conversions/9ae107b8-a344-4120-b198-4c926dd12118-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37a20627-5e77-4bd5-9476-e52806d3f689/conversions/9ae107b8-a344-4120-b198-4c926dd12118-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37a20627-5e77-4bd5-9476-e52806d3f689/conversions/9ae107b8-a344-4120-b198-4c926dd12118-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37a20627-5e77-4bd5-9476-e52806d3f689/conversions/9ae107b8-a344-4120-b198-4c926dd12118-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Голубев

Исполнительный директор пояснил, что Трибуц действовал по принципу "сначала маску себе, а потом ребенку". Что означает следующее: если в экстремальной ситуации дать маску малышу, а не себе, то погибнет и взрослый, и ребенок, потому что сам не справится. "То же самое решил и Трибуц, хотя это стало очень тяжелым решением, но он благодаря ему победил, спас флот", - сказал Игорь Голубев.