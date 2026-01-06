Гомельская область в плену непогоды: на уборку снега брошены все силы

В Беларуси продолжается сильный снег, метели, на дорогах - снежные накаты и гололедица. Водителей призывают быть предельно осторожными. На всей территории Гомельской области ГАИ ввела специальный план "Погода. Снежные заносы".

Последствия снегопадов в Гомельской области устраняют около 60 единиц спецтехники и более 450 работников предприятий ЖКХ. К непогоде коммунальные службы подготовились заблаговременно, отрабатывали механизмы взаимодействия всех профильных подразделений.

К помощи в уборке снега привлекается техника строительных, сельскохозяйственных и промышленных организаций. Для обеспечения безопасного проезда на автодорогах работает более 170 единиц техники и 250 человек. Все желающие могут помочь очистить от снега улицы, дворы, парковки.