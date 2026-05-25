Горячая линия по вопросам ЦЭ и ЦТ будет работать в Беларуси

Для выпускников 11-х классов четыре дня будет работать специальная линия в Республиканском институте контроля знаний. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы в части организации и проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования.

Отметим, что даты идут не подряд: пообщаться со специалистами можно будет именно в дни проведения главных испытаний. Номер телефона - +375 (17) 311-00-79. Линия доступна в указанные дни с 9:00 до 19:00.

Елена Варакса, замдиректора Республиканского института контроля знаний:

"В период проведения ЦЭ и ЦТ, а именно 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня, в РИКЗ будет работать горячая телефонная линия, ее номера размещены на сайте. Обратите внимание: вы можете задать вопросы по содержанию тестовых заданий, а также по иным организационным вопросам. Обращения, поступившие в иные сроки, будут рассмотрены в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан".