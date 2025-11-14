Горячая тема: чтобы уехать в пригород, людям приходится стоять в длинной очереди на маршрутку

Горячая народная тема, которая поднималась 14 ноября и на совещании у Президента. Добраться в пригород из столицы, увы, порой эта миссия оказывается невыполнима. Люди на остановках в часы пик вынуждены стоять в долгих очередях, чтобы после втиснуться в маршрутку.

Президент Беларуси сегодня во время совещания дал поручение решить эту проблему. Для этого, по его словам, нужно привлечь дополнительные транспортные средства, включая электробусы, на наиболее востребованные маршруты. Это и комфортно, и экологично. Что говорят люди?

Чтобы попасть на свой маршрут, порой приходится отстоять приличную очередь. И это несмотря на погодные условия, а на улице, заметим, не месяц май.

Люди в очереди на маршрутку поделись мнениями:

"Чтобы уехать сегодня в Смолевичи, нужно отстоять очередь в 20-30 минут".

"Если приехать сюда в 18:00, то 3-4 маршрутки уйдут загруженными, пока удастся сесть. Нет нигде никакого козырька, чтобы от дождя спрятаться".

"Минут 15 отстояли в очереди. Сейчас час пик, долго. Сегодня возможность уехать домой минут через 40. Когда натрудишься целый день на работе, пытаешься забрать ребенка из школы, пока доберешься, уже ночь. Хотелось бы побыстрее попасть домой".

"Маршрутки бывают через каждые 30 минут. Раньше в расписании было по 15-20 минут. На данный момент они очень сильно поменялись. По пятницам я вообще молчу. Собирается огромная очередь, очень долго приходится ждать. Больше часа я не смогу простоять, потому что холодно на улице, а зимой вообще нереально стоять вот так. Тогда либо садишься на электричку, либо родителей прошу. Потому что по-другому никак не получается".

Добраться до пригорода столицы сегодня можно и на автобусах. Они, к слову, тоже курсируют. Подошел 447-й, он идет до Смолевичей. Единственный минус - такие автобусы двигаются раз в час по расписанию.

"Мы не можем уехать на работу. Во-первых, в Смолевичах сделали очень мало рейсовых автобусов, государственных именно. Сделали потом коммерческие, которые намного дороже, но людям каждый день ездить", - рассказал женщина.

"220 рублей я отдаю в месяц на дорогу, на маршрутку, - добавил мужчина. - Это одному человеку, а если семья ездит".

"6 ноября очередь метров 150, - показывает женщина видео на мобильном телефоне. - А автобус приехал, закрыл двери ровненько и отправился. Добавили остановочных пунктов Минского района. И получается, этот транспорт идет целый час, целый час вместо 20 минут, как раньше он ходил. Люди опаздывают на работу".

Очереди на пригородные маршруты на остановках столицы в последнее время активно обсуждают и в социальных сетях.

Почему сложилась ситуация, когда белорусы не могут быстро и комфортно добраться до нужного места, а главное, как решать этот вопрос, мы узнали у профильного ведомства.

Сергей Дубина, замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Ситуация отработана. Принято решение на уровне правительства о дополнительной закупке 15 единиц современной техники класса М3 отечественного производства, которая позволит на отдельных маршрутах сократить интервалы движения подвижного состава, повысить его комфортабельность с класса М2 на М3 большей вместимости, что позволит более массово вывозить пассажиров на востребованных маршрутах".