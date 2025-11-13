3.67 BYN
Госнаградами отметили работников АПК, входящих в подчинение Управделами Президента
За добросовестный труд. Сегодня госнаградами отметили работников агропромышленных комплексов, входящих в подчинение Управления делами Президента. В числе награжденных и те, кто удостоен почетных званий и благодарностей главы государства. Высоким наградам соответствуют и высокие цифры прироста: ежедневно организации Управделами Президента производят почти 600 тонн молока.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
"Люди должны чувствовать благодарность за свою работу. Работа ведь непростая. 24 на 7. Люди полностью отдаются своей работе. Поэтому, как сказал Президент, рекордный у нас результат получен. Людям всегда за работу надо говорить: "Спасибо". Очень важно, что проходят такие праздники".
Дмитрий Тарасевич, механизатор ОАО "Василишки" Управделами Президента Беларуси:
"Этот год был тяжелый, но мы справились. Я очень рад такой высокой награде".
На высокие результаты работы влияют инвестиции в модернизацию и строительство молочно-товарных комплексов, постоянное улучшение условий труда, а также цифровизация и роботизация производства. За этот год организациями Управделами Президента собрано почти 155 тысяч тонн зерна. Это практически плюс 23 % к результату прошлого.