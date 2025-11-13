Госнаградами отметили работников АПК, входящих в подчинение Управделами Президента

За добросовестный труд. Сегодня госнаградами отметили работников агропромышленных комплексов, входящих в подчинение Управления делами Президента. В числе награжденных и те, кто удостоен почетных званий и благодарностей главы государства. Высоким наградам соответствуют и высокие цифры прироста: ежедневно организации Управделами Президента производят почти 600 тонн молока.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

"Люди должны чувствовать благодарность за свою работу. Работа ведь непростая. 24 на 7. Люди полностью отдаются своей работе. Поэтому, как сказал Президент, рекордный у нас результат получен. Людям всегда за работу надо говорить: "Спасибо". Очень важно, что проходят такие праздники".

Дмитрий Тарасевич, механизатор ОАО "Василишки" Управделами Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4246c131-04b3-4b5e-9ff1-1e44a05d4142/conversions/8d57c46f-0e0f-4648-a9a1-0de1144f1ed8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4246c131-04b3-4b5e-9ff1-1e44a05d4142/conversions/8d57c46f-0e0f-4648-a9a1-0de1144f1ed8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4246c131-04b3-4b5e-9ff1-1e44a05d4142/conversions/8d57c46f-0e0f-4648-a9a1-0de1144f1ed8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4246c131-04b3-4b5e-9ff1-1e44a05d4142/conversions/8d57c46f-0e0f-4648-a9a1-0de1144f1ed8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Тарасевич, механизатор ОАО "Василишки" Управделами Президента Беларуси:

"Этот год был тяжелый, но мы справились. Я очень рад такой высокой награде".