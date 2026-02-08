Гродненский ОСВОД успешно внедрил в работу подводный дрон

Аппарат погружается на глубину до 150 метров, оснащен мощным прожектором для работы в мутной воде. Управляется дистанционно через 200-метровый кабель, с помощью руки захвата умеет поднимать предметы.

Подводный дрон может работать при температурах от -10 до +45, умеет удерживать заданную глубину и автоматически стабилизировать положение даже при течении. Он поможет ускорить и обезопасить поисковые работы, обследовать труднодоступные и глубокие участки водоемов, а также проводить мониторинг гидротехнических сооружений.