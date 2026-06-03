Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с российским предпринимателем и главой Федерации водных видов спорта Дмитрием Мазепиным.

Дмитрий Мазепин родом из Минска. У бизнесмена лично за плечами многие годы профессионального спорта.

"Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним, - отметил Президент. - Вы - один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта (Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. - Прим.). Думаю, нам надо это использовать".

"Во-вторых, человек богатый. И родина-то должен знать где", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, по-прежнему ли мать Дмитрия Мазепина живет в Беларуси или он ее уже перевез в Москву.

"Нет, она здесь живет. Я у нее был сейчас", - сказал Дмитрий Мазепин.

"Она не должна никуда уехать. Потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни", - отметил Президент.

"Ну и я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели - это предложение нашего Премьер-министра - подумать о перспективах нашего сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

Как рассказал Мазепин, проведена большая совместная работа по тому, чтобы все спортсмены смогли выступать на мировой арене. После паузы и политически мотивированных санкций пловцы возвращаются в международный спорт. У России сильная школа. Белорусские пловцы даже под ограничениями показывали результат на Олимпиаде. Впереди ожидаются непростые соревнования чемпионата Европы в Париже. Пока непонятно, как поведет себя политическое руководство Франции. Вместе с тем, рассчитывают, что к мировому первенству в Будапеште все вопросы будут окончательно урегулированы, чтобы атлеты смогли выступать полноправно с флагами и гимнами.

"Что касается водных видов спорта, как России, так и Беларуси, нам удалось убедить Международную федерацию, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов, представляющих водные виды спорта. Сегодня в России четыре федерации объединены в одну (плавание, синхронное плавание, водные полы и прыжки в воду). Поэтому я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений. Невозможно не коснуться вопросов спорта и бизнеса. Я остаюсь акционером компании "Уралкалий". Я не управляю компанией, но то, что происходит на рынке, - это важные вопросы, и вопросы международного сотрудничества стояли на повестке у Президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы", - отметил Дмитрий Мазепин.

Есть предложение организовать в Бресте и Минске показ спектакля "В списках не значился" в 2027 году. Совместные усилия направлены и на сохранение исторической правды.