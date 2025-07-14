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Грозы и сильные ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля
Автор:Редакция news.by
Грозы и сильные ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec2a2eb-812b-4d93-b4f3-876414e11787/conversions/19ccc5af-a0d3-4a6d-b9c2-63ecc01931f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec2a2eb-812b-4d93-b4f3-876414e11787/conversions/19ccc5af-a0d3-4a6d-b9c2-63ecc01931f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec2a2eb-812b-4d93-b4f3-876414e11787/conversions/19ccc5af-a0d3-4a6d-b9c2-63ecc01931f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cec2a2eb-812b-4d93-b4f3-876414e11787/conversions/19ccc5af-a0d3-4a6d-b9c2-63ecc01931f2-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси 15 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных ливней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Грозы, кратковременные дожди ожидаются на большей части территории республики, днем при грозах местами могут быть сильные ливни. Будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 12-18 градусов тепла, максимальная днем - 23-29 градусов выше нуля.