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ГТК: пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь

Крупную партию комплектующих к стрелковому оружию изъяли витебские таможенники у литовского перевозчика. Иностранец проезжал белорусскую границу через погранпереход "Григоровщина".

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Как сообщили в Таможенном комитете Беларуси, нелегальный груз был спрятан в холодильной установке прицепа - это 6 тыс. пуль. Еще тысячу разного калибра нашли у белоруса, который ехал из Польши через пункт пропуска "Брест", и выбрал зеленый коридор. Своего рода схрон, по данным таможенников, мужчина оборудовал в своей машине под пассажирским сиденьем.

Как уточнили в ведомстве, в обоих случаях водители выполняли просьбу третьих лиц. Кто и для чего просил передать опасный товар, пока неясно. По данным фактам начаты административные процессы. Напомним, на минувшей неделе гродненские таможенники изъяли у белоруса 13 тыс. пуль.

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