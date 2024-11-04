ГТК: пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь

Как сообщили в Таможенном комитете Беларуси, нелегальный груз был спрятан в холодильной установке прицепа - это 6 тыс. пуль. Еще тысячу разного калибра нашли у белоруса, который ехал из Польши через пункт пропуска "Брест", и выбрал зеленый коридор. Своего рода схрон, по данным таможенников, мужчина оборудовал в своей машине под пассажирским сиденьем.