ГТК: ситуация с очередями на границе остается напряженной

Ситуация с очередями на границе остается напряженной. Въезда в ЕС ожидают более 2 200 автомобилей.

Со стороны соседних западных стран никаких положительных решений не принимается. Водители могут ожидать оповещения для проезда через границу до двух суток. Тем не менее белорусская сторона по-прежнему верит в благоразумие сопредельных стран и готова к диалогу.

Этим поделился председатель Таможенного комитета страны Владимир Орловский перед проведением единого дня информирования. От восстановления народного хозяйства к инновационным проектам будущего Беларусь проделала большой путь. Сегодня в целях инновационного развития страны реализуется шесть комплексных "проектов будущего". В них потенциал - стать точками роста для национальной экономики.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"У нас в таможенных органах много молодых людей, те, которые своими глазами не видели, как проходил процесс создания нашей молодой республики, как она вышла из Советского Союза, как сохранялись производства, которые сейчас флагманы белорусской промышленности, как создавались новые отрасли экономики, высокотехнологические. Мы должны это сохранить".