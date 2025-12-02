3.73 BYN
Ибрагимов: Беларусь и Оман стараются проводить политику, которая бы не нарушала баланс в регионе
Политическая стабильность Беларуси и Омана, прагматичный подход к внешней политике и взаимное уважение лидеров создают благоприятную почву для расширения торгово-экономического взаимодействия. Таково мнение политолога, преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова.
Беларусь и Оман - страны, старающиеся проводить политику, которая бы не нарушала гармонию и баланс в регионе.
"То есть стараются проводить бесконфликтную внешнюю политику. К сожалению, из-за этого Беларуси предъявляются претензии со стороны западных стран, причем делается это необоснованно. И только сейчас мы видим подвижки со стороны американской администрации, которая ведет себя более прагматично, чем предыдущая во главе с Джо Байденом, но европейские страны ведут все еще себя по-хамски в отношении Москвы и Минска", - заметил эксперт.
Он обратил внимание, что как бы Беларусь ни старалась и ни стремилась к тому, чтобы выровнять все нюансы, Польша, Литва и многие другие страны решили, что с Беларусью можно так разговаривать и пользоваться благородным отношением Минска в своих корыстных целях, что является очевидным для всех остальных стран. "Поэтому страны Глобального Юга, а коим является и Оман, проявляют повышенный интерес к Беларуси", - резюмировал Фархад Ибрагимов.