Ибрагимов: Беларусь и Оман стараются проводить политику, которая бы не нарушала баланс в регионе

Политическая стабильность Беларуси и Омана, прагматичный подход к внешней политике и взаимное уважение лидеров создают благоприятную почву для расширения торгово-экономического взаимодействия. Таково мнение политолога, преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова.

Беларусь и Оман - страны, старающиеся проводить политику, которая бы не нарушала гармонию и баланс в регионе.

"То есть стараются проводить бесконфликтную внешнюю политику. К сожалению, из-за этого Беларуси предъявляются претензии со стороны западных стран, причем делается это необоснованно. И только сейчас мы видим подвижки со стороны американской администрации, которая ведет себя более прагматично, чем предыдущая во главе с Джо Байденом, но европейские страны ведут все еще себя по-хамски в отношении Москвы и Минска", - заметил эксперт.