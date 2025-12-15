Игорь Пашков рассказал, почему белорусы очень ждут Послание Президента на ВНС

Беларусь стоит на пороге знаменательного общественно-политического события - второго заседания Всебелорусского народного собрания VII созыва, от которого ожидаются действенные решения. Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси - член Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Пашков.

"Ожидаем Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу. Оно всегда заслуживает серьезного и пристального внимания со стороны граждан, потому что глава государства доступным языком говорит порой о таких вещах, о которых мы задумываемся, но не можем найти ответы, в том числе это вопросы, касающиеся национальной безопасности, которая на сегодняшний день является, наверное, самым важным", - обратил внимание депутат.

Если в Беларуси будет мир, если белорусы будут спокойно жить, трудиться, выстраивать экономические связи, то все в стране получится, считает он. "Ждем выступление главы государства еще и потому, что, возможно, он ответит на многие вопросы, которые волнуют граждан Республики Беларусь, расставит некоторые приоритеты и объяснит все события, в том числе и геополитические, которые происходят вокруг границ Беларуси, потому что государство не оторвано от процессов, которые происходят в мире", - отметил парламентарий.