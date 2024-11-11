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Игуменья Гавриила: Думать о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым
В преддверии одного из важнейших православных праздников (православного Рождества Христова) пора задуматься о душе и о духовном. Но, к сожалению, вокруг Беларуси это все теряется. Что сегодня нужно сделать белорусам, чтобы сохранить свои традиции, ценности и веру?
Мнением поделилась настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игуменья Гавриила в "Актуальном интервью".
Игуменья Гавриила:
"Думать о духовном, о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым. Это надо делать 24 часа в сутки. Тогда действительно внутренний мир, а он будет изливаться наружу".
По ее словам, если хотя бы кто-то из жителей страны будет стараться к этому прийти и делиться миром, это станет счастьем для Беларуси. "Сейчас очень сложное время - идет борьба зла с добром. А центр этой борьбы - человеческое сердце. Господь никогда никого не наказывает, но вразумляет. Если Он хочет кого-то вразумить, то лишает разума, - сказала игуменья. - То, что происходит сейчас в Западной Европе, Америке, других странах, - это явно лишение здравого рассудка. Как можно творению Божьему придумать какие-то другие гендеры. Это содомские грехи, а Содом и Гоморра были уничтожены".
Примером потери веры и такого лишения разума сегодня является Украина, где Зеленский приглашает чиновников в Киево-Печерскую лавру, чтобы там оттрапезничать, завесив при этом иконы флагом Украины.
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Игуменья Гавриила: Думать о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым
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