Игуменья Гавриила: Думать о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым

В преддверии одного из важнейших православных праздников (православного Рождества Христова) пора задуматься о душе и о духовном. Но, к сожалению, вокруг Беларуси это все теряется. Что сегодня нужно сделать белорусам, чтобы сохранить свои традиции, ценности и веру?

Мнением поделилась настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игуменья Гавриила в "Актуальном интервью".

Игуменья Гавриила:

"Думать о духовном, о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым. Это надо делать 24 часа в сутки. Тогда действительно внутренний мир, а он будет изливаться наружу".

По ее словам, если хотя бы кто-то из жителей страны будет стараться к этому прийти и делиться миром, это станет счастьем для Беларуси. "Сейчас очень сложное время - идет борьба зла с добром. А центр этой борьбы - человеческое сердце. Господь никогда никого не наказывает, но вразумляет. Если Он хочет кого-то вразумить, то лишает разума, - сказала игуменья. - То, что происходит сейчас в Западной Европе, Америке, других странах, - это явно лишение здравого рассудка. Как можно творению Божьему придумать какие-то другие гендеры. Это содомские грехи, а Содом и Гоморра были уничтожены".