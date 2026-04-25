"Если бы в свое время европейские страны вели себя более адекватно и последовательно, если бы они не отказались от сотрудничества с Россией в области энергетической безопасности и потребляли бы дальше наши энергоресурсы, о чем Москва неоднократно, между прочим, предупреждала Брюссель, то, поверьте, сегодня, наверное, Европа особо даже бы и не беспокоилась о ситуации на Ближнем Востоке. Было бы неприятно, конечно, потому что какой-то все-таки процент они оттуда получали, например, с Катара, сжиженный природный газ и все прочее. Но этот процент был минимальный, они получали в основном все от России. И получали причем по очень приемлемым ценам. Поэтому их экономики находились в довольно нормальном положении. А сейчас их экономики дышат на ладан. Да, они еще держатся, более-менее какими-то запасами они обладают. Но это сейчас, а если конфликт продолжится. Поэтому нет ощущения уверенности, стабильности, нет ощущения того, что все так разом может наладиться. Поэтому конечно, Иран обладает очень серьезными инструментами не только военного, но и еще, скажем так, геополитического характера".