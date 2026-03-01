Иран - США: история конфликта

Желание Трампа вернуть гегемонию Соединенным Штатам заставляет страдать других. "Мир через силу" - избранная им стратегия действительно работает, но, нарушая все возможные правила и международные законы, а образ миротворца разрушается на глазах.

Разберемся в причинах конфликта между США и Ираном.

Восполнение своих энергетических ресурсов для США - это вопрос выживания. Именно поэтому сначала Венесуэла, теперь Иран. Кто окажется следующим - известно лишь одному Трампу. Но по степени агрессивности и вовлеченности в локальные конфликты конкурентов у США нет.

Примечательно, что с некоторых пор Штаты даже не ставят себе цель победить в войне. В классическом смысле победа в войне - это оккупация и контроль территории противника. Но это дорого и хлопотно. Лишние заботы Вашингтону ни к чему.

Еще в 2015 году в журнале "Американский консерватор" Джон Атли опубликовал свою статью "12 причин, по которым США ведут свои войны, в них не побеждая". И вот там буквально в двух предложениях изложены ценности страны, которая сотни лет продвигала себя как "лоно демократии".

"Победа в войне - вторичная цель по отношению к другим целям в военных решениях Белого дома. Пока в какой-то далекой стране идет война, военно-промышленный комплекс получает заказы на оружие, ученые гранты - на разработку новых вооружений. Частные подрядчики получают военные контракты. Война - отличный отвлекающий манер в случае внутренних проблем в США".

Природа конфликта Ирана и США стара. Впервые Штаты ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны неоднократно корректировался - часть запретов была отменена, другая ужесточена, вводились новые ограничения. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетной ядерной программы. Но с теми же нарративами можно было бы выставлять претензии и американцам, неправда ли? Уже после 1979 года раз в десять лет стало традицией вводить все новые и новые санкции против Иранской Республики. При этом страна независимо ни от чего продолжила свое развитие, укрепляя и свой технологический суверенитет, и ядерный потенциал в мирных целях. При этом американцы продолжили настаивать на обратном.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Речь идет о полномасштабной агрессии. Трамп уже заявил, что видит своей целью ликвидацию существующего режима в Иране. По сути, все разговоры об ограничении обогащения урана, которые происходили на дипломатических переговорах, это фикция, направленная на отвлечение внимания и маскировку подготовки к войне. Сейчас американо-израильская коалиция нанесла удары по ряду объектов на территории Ирана, в том числе гражданским объектам в городах. И, по последним данным, Иран наносит ответный удар по американским объектам в регионах. Совершенно очевидно, что ситуация тревожная. По всей вероятности, она повлечет человеческие жертвы с той и с другой стороны".

Накануне 12-дневной войны, которая случилась летом 2025 года, должны были состояться очередные переговоры между США и Ираном, но американцы цинично их прервали ракетными ударами. Сейчас произошла аналогичная ситуация.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Основной вопрос и приоритет Вашингтона - это безопасность Израиля. Переустройство Ближнего Востока таким образом, чтобы он соответствовал интересам Израиля и Соединенных Штатов. Вот, что важно".

Еще в 2015 году Марко Рубио - бывший сенатор и нынешний глава Госдепартамента США - на встрече с американской еврейской общиной заявил о реальных целях войны с Ираном.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Когда они вербуют бойцов, они вербуют их для того, чтобы они стали частью этой армии, которая спровоцирует финальное противостояние между Западом и исламом. Ислам победит, и тогда весь мир будет управляться по их правилам, возглавляемым появлением 12-го имама Махди их мессианской фигурой. Почему нам важно это понимать? И почему это важно понимать следующему государственному секретарю? Потому что, когда вы это понимаете, вы осознаете, что с этими людьми нельзя вести переговоры. Это не те люди, которые разорятся. Это не те люди, которые недовольны или безработны. Это не те люди, которые расстроены из-за того, что американские войска были развернуты в Ираке. И они не остановятся, пока не почувствуют, что им удалось спровоцировать этот апокалипсис. Это, кстати, похоже на взгляды аятоллы и руководства Ирана".

Американцы сознательно вмешались в религиозный конфликт, в котором им нет места, и решили по традиции все закончить бомбардировкой, используя в объяснении своих действий лишь домыслы и излюбленную американскую стратегию "Мир через силу". Таким образом разворошив осиное гнездо.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Американцы свято верят в то, что если они военными ударами каким-то образом дестабилизируют обстановку в Иране, они смогут найти там какие-то прокси-силы американские, оппозиционеров, которые смогут вооружиться, занять какой-то город и объявить себя властью закона Ирана".