Как сегодня развивается ситуация на Ближнем Востоке, в программе "Это другое" рассказал иранский журналист-документалист Хаял Муаззин.

"Ситуация в Сирии резко изменилась после свержения Башара Асада, что создало вакуум власти и дало возможность экстремистским группировкам усилить свое влияние. Это ставит под угрозу не только стабильность в Сирии, но и весь регион, - сказал Хаял Муаззин.

Ряд внешних игроков стремится реализовать свои интересы, используя внутренний кризис для углубления раскола, считает журналист. "Иран выступает за решение конфликта с соблюдением суверенитета Сирии и восстановлением ее территориальной целостности. Ответ региона на это событие станет ключевым для будущего Ближнего Востока. Если не остановить внутреннюю гражданскую войну в Сирии, события будут распространяться очень стремительно".

По его словам, Иран всегда играл важнейшую роль как на поле боя, так и в дипломатических процессах для разрешения региональных конфликтов. Это касается и судьбы Сирии, когда совместные усилия Ирана и России до этого времени могли сохранять мир на сирийских землях. Однако такие страны, как США и Израиль стараются удерживать свое глобальное доминирование за счет войны и продолжают дестабилизировать регион. И с помощью поддерживаемой ими ваххабитской и салафитской силы они положили начало новому затяжному конфликту в Сирии.

Хаял Муаззин предполагает, что в данный момент ситуация в Сирии может стать даже более критической, чем в Ираке. "Мирное урегулирование в таких условиях очень маловероятно, - считает он.- Естественным эффективным способом решения проблемы является демонстрация силы. Наш верховный лидер аятолла Али Хаменеи в своем выступлении сказал, что враг понимает только язык силы. Поэтому мы должны демонстрировать свои силы".