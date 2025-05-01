Движемся дальше дорогами общей памяти. Автомотопробег через Беларусь словацкого объединения "Брат за брата" - маршрут, словно нить, связывающая эпохи: от военных лет до наших дней. Как дань уважения всем, кто сражался за наше мирное небо.

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Сегодня участники прибыли на "Линию Сталина" - музей под открытым небом, где история дышит каждым окопом и каждым танком. Хорошо, если бы международный автомотопробег-символ стал еще и реальным мостом между всей Европой и исторической правдой.

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Евгений Бейзак, директор байкерского клуба The One Chapter Belarus: "Ребята совершили, тоже, можно сказать, подвиг, что сюда прибыли из в последнее время не совсем дружественного Европейского союза. И та миссия, с которой они сюда прибыли, а именно привезти землю с мест захоронения советских солдат, освобождавших Европу от фашизма, это очень дорогого стоит, очень благородная миссия".

По пути следования мотоциклисты посещают исторически важные места, чтобы почтить память воинов и жертв войны, тем самым прокладывая новые маршруты исторической правды.