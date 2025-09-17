3.64 BYN
Ровно год в эфире: телеканал "Первый информационный" отмечает свой первый день рождения
Яркий год "Первого"! 17 сентября день рождения отмечает "Первый информационный".
Круглосуточное вещание в информационном формате - эволюционный шаг в развитии медиаиндустрии. В основе - информация, оперативная и живая подача, достоверно проверенная и совершенно объективная.
Основой нового телеканала с той первой минуты стала достоверная информация, ее различные формы подачи и наполнения. Ведь наш современный мир требует, во-первых, полной вовлеченности автора, чтобы разобраться во всех процессах, и, во-вторых, быстрого и адекватного ответа, как творческого, так и технического.
Илья Кревчик, заведующий отделом режиссеров телеканала "Первый информационный":
"Всегда хочется, когда ты смотришь телеканал, чтобы не было жестких теней и жесткой картинки. За год у нас стала картинка и красивее, и более насыщенная, она стала более мягкая".
"Наша студия сделана в стиле минимализма. На самом деле все эти планы четко выставлены. Раскадровка, вот книжка такая. Качество, оно должно быть и творческое, и техническое. Результат не стыдно показывать", - отметил телеоператор "Первого информационного" Тамер Маллак.
"Значит, в 6:30 в четверг начали работать. Легла спать я в пятницу в 8:00. Снимали, передавали в эфир, снимали, передавали в эфир. Переезжали с одной границы на другую", - вспоминает специальный корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк.
Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Все равно волнение присутствует. Конечно, первый эфир, который был, там прямо мандраж. Я даже потом пересматривал запись, и прямо слышишь, как голос твой дрожит, хотя ты пытаешься успокоиться, как-то дышать".
"Первый информационный" стал аудиовизуальной летописью нашей страны и источником адекватного отражения современного мира в эпоху информационных войн. Но точно неизменно, что "Первый информационный" - это люди, которые его делают для вас. Один год - прекрасная основа большого и увлекательного пути.
"Чем классно, что мы создали информационный канал? Теперь у нас есть своя кнопка", - с гордостью подчеркнула заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич.
Наталья Бреус, заведующий отделом политических обозревателей телеканала "Первый информационный":
"Год назад, я помню однозначно то чувство, которое, наверное, было не только у меня, но и у всех моих коллег. Этот драйв и какой-то подъем невероятный. Мне кажется, мы весь этот год на этом драйве и подъеме держимся до сих пор, и он не проходит".