Ровно год в эфире: телеканал "Первый информационный" отмечает свой первый день рождения

Яркий год "Первого"! 17 сентября день рождения отмечает "Первый информационный".

Круглосуточное вещание в информационном формате - эволюционный шаг в развитии медиаиндустрии. В основе - информация, оперативная и живая подача, достоверно проверенная и совершенно объективная.

Основой нового телеканала с той первой минуты стала достоверная информация, ее различные формы подачи и наполнения. Ведь наш современный мир требует, во-первых, полной вовлеченности автора, чтобы разобраться во всех процессах, и, во-вторых, быстрого и адекватного ответа, как творческого, так и технического.

Илья Кревчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f4bd1b-db5b-4b9c-9614-f7deaaa01afa/conversions/c5cf7e75-811d-4a8a-858d-0d634c2a2aae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f4bd1b-db5b-4b9c-9614-f7deaaa01afa/conversions/c5cf7e75-811d-4a8a-858d-0d634c2a2aae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f4bd1b-db5b-4b9c-9614-f7deaaa01afa/conversions/c5cf7e75-811d-4a8a-858d-0d634c2a2aae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78f4bd1b-db5b-4b9c-9614-f7deaaa01afa/conversions/c5cf7e75-811d-4a8a-858d-0d634c2a2aae-xl-___webp_1920.webp 1920w Илья Кревчик

Илья Кревчик, заведующий отделом режиссеров телеканала "Первый информационный":

"Всегда хочется, когда ты смотришь телеканал, чтобы не было жестких теней и жесткой картинки. За год у нас стала картинка и красивее, и более насыщенная, она стала более мягкая".

"Наша студия сделана в стиле минимализма. На самом деле все эти планы четко выставлены. Раскадровка, вот книжка такая. Качество, оно должно быть и творческое, и техническое. Результат не стыдно показывать", - отметил телеоператор "Первого информационного" Тамер Маллак.



"Значит, в 6:30 в четверг начали работать. Легла спать я в пятницу в 8:00. Снимали, передавали в эфир, снимали, передавали в эфир. Переезжали с одной границы на другую", - вспоминает специальный корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк.

Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Все равно волнение присутствует. Конечно, первый эфир, который был, там прямо мандраж. Я даже потом пересматривал запись, и прямо слышишь, как голос твой дрожит, хотя ты пытаешься успокоиться, как-то дышать".

"Первый информационный" стал аудиовизуальной летописью нашей страны и источником адекватного отражения современного мира в эпоху информационных войн. Но точно неизменно, что "Первый информационный" - это люди, которые его делают для вас. Один год - прекрасная основа большого и увлекательного пути.







Виктория Сенкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70b2fe-d83b-4268-9fd1-94784dde6cce/conversions/6cf0b815-89ad-4962-b5f5-e3f068bb9d70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70b2fe-d83b-4268-9fd1-94784dde6cce/conversions/6cf0b815-89ad-4962-b5f5-e3f068bb9d70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70b2fe-d83b-4268-9fd1-94784dde6cce/conversions/6cf0b815-89ad-4962-b5f5-e3f068bb9d70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d70b2fe-d83b-4268-9fd1-94784dde6cce/conversions/6cf0b815-89ad-4962-b5f5-e3f068bb9d70-xl-___webp_1920.webp 1920w Виктория Сенкевич

"Чем классно, что мы создали информационный канал? Теперь у нас есть своя кнопка", - с гордостью подчеркнула заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич.

Наталья Бреус, заведующий отделом политических обозревателей телеканала "Первый информационный":