Минск и Рим традиционно имели теплые отношения. К ним ездили на лечение наши дети из чернобыльских территорий. К нам - туристы и различная продукция. Комфортно работал бизнес. Но что-то пошло не так, хотя что, предельно ясно.

Итальянское руководство - исполнители чужой воли, американской, а мы ведем себя как колония. Таким мнением в программе "Понятная политика" поделился сенатор XVIII законодательного собрания Италии Эммануэле Десси.

"Отношения Минска и Рима сегодня очень плохие, - говорит политик. - Хотя для нас было бы очень выгодно сотрудничать с Беларусью. Ваша страна - врата на Восток. Вы можете быть для нас мостиком для диалога с БРИКС. Закрываться от Беларуси для нас крайне невыгодно. Это кошмар, что отношения между нашими странами на таком низком уровне".

Эммануэле Десси:

"Крайне неправильный шаг со стороны Италии - не посылать нового посла в Минск. Зачем это делать? Такие шаги замедляют движение в правильном направлении. Санкции негативно влияют на нашу экономику. Они были приняты не нашим именем, но мы должны были их поддержать по указке Брюсселя и Вашингтона".

Вторая большая ошибка после санкций, по его словам, это поставка оружия Украине. "Поддержка этой страны очень неправильна с нашей стороны, - считает он. - Это сказывается на нашей роли на международной арене".

Эммануэле Десси: