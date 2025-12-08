Иванец: Белорусские школьники планируют принять участие в трех крупных международных чемпионатах

В Беларуси выстроена действенная система подготовки кадров. Сейчас реальный сектор экономики нуждается в специалистах для высокотехнологичных отраслей. Сегодня в стране работают более 180 инженерно-технических центров для школьников. Они есть в каждом районе. Об этом "Первому информационному" рассказал министр образования Андрей Иванец.

"Поддержка одаренной талантливой молодежи является безусловным приоритетом нашего государства. Эта поддержка осуществляется на самом высоком уровне, на уровне президента нашей страны. Сегодня мы видим, насколько у нашей молодежи востребованы инженерные и технические направления, поэтому создание необходимых условий, все вертикали, начиная от Национального детского технопарка, который уже на протяжении нескольких лет открыл свои двери, и более чем три тысячи ребят прошли обучение за это время по 15 направлениям, - рассказал министр образования.

Андрей Иванец также добавил, что это и Центр технического творчества, и Минский городской центр технического творчества является одним из ярких примеров тех возможностей, тех условий, которые создаются для нашей одаренной талантливой молодежи в областных центрах.

"Должен заметить, что в каждом районном центре у нас сегодня функционируют инженерно-технические центры, которые объединяют ребят, не только школьников, но и тех ребят, которые ходят в центры дополнительного образования детей и молодежи. И, конечно, мы ставим для себя приоритет - поддержка именно тех новаторов, ребят, которые хотят своими руками сделать что-то новое, будут создавать новые материалы, новые технологии, - подчеркнул профильный министр. - Поэтому ставим амбициозную задачу на следующую пятилетку: чтобы каждый четвертый молодой человек, который занимается в центрах допобразования детей и молодежи, занимался техническим творчеством".

В Беларуси выстроена действенная система подготовки кадров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52caddb0-ce12-4af9-b5e3-740030504c1f/conversions/bfe325d5-45c1-41fd-8aac-5ba71860dd8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52caddb0-ce12-4af9-b5e3-740030504c1f/conversions/bfe325d5-45c1-41fd-8aac-5ba71860dd8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52caddb0-ce12-4af9-b5e3-740030504c1f/conversions/bfe325d5-45c1-41fd-8aac-5ba71860dd8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52caddb0-ce12-4af9-b5e3-740030504c1f/conversions/bfe325d5-45c1-41fd-8aac-5ba71860dd8b-xl-___webp_1920.webp 1920w В Беларуси выстроена действенная система подготовки кадров

Министр образования рассказал, что сегодня ребята, которые занимаются в инженерно-технических центрах и в Национальном детском технопарке, должны выходить на мировой уровень.