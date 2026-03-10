Из Омана и Катара - два рейса прибыли в Беларусь с Ближнего Востока

Сегодня ночью в Минск прибыли два вывозных рейса из Омана и Катара. На родину вернулись более 300 белорусов. В аэропорту их встречали родные и близкие.

Массовая эвакуация белорусов из стран Ближнего Востока продолжается. Этой ночью в Национальный аэропорт Минск прибыли рейсы из Салалы (курортного города Омана) и Дохи - столицы Катара.

Первый вывозной рейс из Катара

Оба пути были непростыми. Главный приоритет - безопасность пассажиров. Маршруты длинные, так как самолеты дозаправлялись еще в аэропорту Казахстана и только уже после держали путь на Минск. Первым, 11 марта в час ночи, прибыл борт из столицы Катара - города Дохи. Около 200 белорусов вернулись в Беларусь.

Вывозной рейс должен был состояться еще в начале марта, однако из-за закрытия воздушного пространства рейсы были отменены. Накануне королевство частично открыло небо, и «Белавиа» получила разрешение для вывоза туристов. Мы стали первой иностранной авиакомпанией, которой власти Катара предоставили такую возможность. Специально для приема нашего борта аэропорт Хамад временно открыли. Были задействованы все необходимые службы. Ранее сообщалось, что в Катаре из-за ближневосточного конфликта застряли около 200 белорусов.

Второй вывозной рейс из Омана прибыл в Минск

Следом за самолетом из Катара в полвторого ночи приземлился борт из оманского города Салала. На родину вернулись около 200 человек.

Это уже второй такой эвакуационный рейс из Омана. Ранее, 5 марта, аналогичным бортом вывезли 164 белоруса.

Отметим, в Омане с начала ближневосточного конфликта застряли около 300 наших соотечественников. Большая часть уже вернулась в Беларусь. Также стоит отметить, что "Белавиа" ранее успешно осуществила три вывозных рейса из ОАЭ. Из Арабских Эмиратов вернулись уже более 700 человек. Всего же в Беларусь путем вывозных рейсов вернулись свыше 1 тыс. белорусов.