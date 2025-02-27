К 8 Марта Минский парниково-тепличный комбинат вырастил около 200 тыс. цветов

После модернизаций площадей и апгрейда ассортимента - в весеннем фокусе Минского парниково-тепличного комбината - тюльпаны и розы.

Накануне 8 Марта палитру последних обновили на 30 %. Королева цветов голландской селекции в новых оттенках и почти метр длиной. Особенно горячее время сейчас на тюльпановых плантациях. Растения готовы к сбору. А это 10 сортов урожайностью более 200 тыс. тюльпанов.