3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
К празднику 8 Марта в витебских теплицах вырастят около 30 тыс. роз и 16 тыс. тюльпанов
Пока на улице царит зима, в теплицах Беларуси проходит подготовка к сезону озеленения и главному весеннему празднику - 8 Марта. В Витебске под стеклянными крышами ждут своего часа полсотни видов растений. Цветоводы уже собирают первый в этом сезоне урожай роз.
Цветочный наряд Витебска каждый год стараются сделать неповторимым - яркие уличные композиции, неожиданные сочетания красок и форм. Чтобы реализовать все творческие фантазии, подготовку к сезону озеленения начинают зимой.
Посеянные в декабре семена уже дают первые всходы. На очереди самый трудоемкий этап - пикировка, это работа сродни ювелирной.
"Пикировка - это рассаживание каждого растения в отдельную ячейку, чтобы им было достаточно места вырасти в красивое цветущее растение. Очень маленькие цветочки надо очень аккуратно и очень внимательно рассаживать", - рассказала цветовод предприятия "Витебский Зеленстрой" Алина Томашова.
Под искусственным солнцем рассада будет греться до апреля. Первыми обживать городские клумбы отправятся самые морозостойкие - цинерарии и гацании. За ними в несколько этапов улицы Витебска украсит более миллиона цветов. Пышные аксессуары объединят в эксклюзивные композиции.
Валентина Шендюкова, директор предприятия "Витебский Зеленстрой":
"Наши цветники в основном будут в тематике юбилея "Славянского базара", которому в этом году исполняется 35 лет. Ну и, конечно, поскольку в прошлом году нашей новинкой было украшение мостов, мы просматриваем наше оформление, чтобы оно было более ярким, красочным и тематичным. Также хотим удивить наших гостей и жителей города вертикальным озелененением".
Параллельно цветоводы готовятся к самому нежному празднику весны - 8 Марта. Изысканные розы и трогательные тюльпаны выращивают по четко выверенным технологиям. Полив, освещение, поддержание нужной температуры и влажности - весь процесс в основном автоматизирован, но не лишен человеческой теплоты и заботы.
"Работаем с хорошим настроением, чтобы наши розы отзывались на это и были такими же красивыми, как и мы. Поэтому приходя на работу мы, конечно же, их приветствуем своим вниманием, заботой и улыбкой. Им приятна музыка, которую мы им включаем. Они у нас любят разнообразную музыку - от классики до современной", - поделилась цветовод предприятия "Витебский Зеленстрой" Наталья Осипова.
К марту в витебских теплицах вырастят около 30 тыс. роз и 16 тыс. тюльпанов. На выбор предложат десятки сортов, чтобы правильные слова на языке цветов смог подобрать каждый.