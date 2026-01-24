Качественная мобильная связь - в Беларуси продолжается возведение новых базовых станций

Быть на связи даже в сельской местности. В стране продолжается возведение новых базовых станций. Объекты строят мобильные операторы, а параллельно работают над повышением качества своих услуг. На проблему обратил внимание глава государства во время Послания народу и парламенту. Требования четко прописаны в нормативных актах. К 2030 году почти вся территория должна быть покрыта связью по технологии LTE, т.е. Интернет будет буквально "летать".

Воложинский район, деревня с красивым названием Родники. Правда, не сказать, что жизнь здесь бьет ключом. До важных дорог и крупных хозяйств далеко. И тем важнее местным жителям (а это 130 человек) держать связь, что называется, с внешним миром. Вот даже почтальону нужен только устойчивый сигнал.

"Нам нужен Интернет для того, чтобы обслужить, выдать пенсию, принять оплаты. Связь есть. Где выше, очень неплохо, где ниже, хуже. Мы стараемся как-то так переезжать с места на место, чтобы ее словить", - рассказала почтальон.

В век технологий даже почта на селе уже не может без Интернета. Выход из ситуации - поставить базовую станцию или по-народному вышку. В Родниках она уже есть. А стал ли сигнал лучше? У каждого свой субъективный взгляд, за объективными измерениями обратимся к специалисту БелГИЭ.

Владимир Омелюсик, замначальника управления радиомониторинга БелГИЭ:

"Мы можем отметить значительное улучшение по всем показателям качества предоставляемых услуг операторами сотовой связи. Здесь наглядно видно, что и скорости передачи данных возросли в разы, и в целом качество стало лучше. Поэтому можно смело заявлять, что данная вышка работает и в целом помогает людям".

Вообще в Беларуси качеству связи уделяют большое внимание. Государство создает необходимые условия, но нужна и соответствующая отдача от операторов. На это глава государства сделал особый акцент во время Послания народу и парламенту.

"Еще один злободневный вопрос - надежная и быстрая сотовая связь. К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на Интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами. Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются. Правительству необходимо решить эту проблему буквально в течение будущего года", - потребовал Александр Лукашенко, выступая на ВНС.

Конкретные параметры для городов, районов и сельской местности на пятилетку

По новому законодательству игроки рынка теперь обязаны направлять часть прибыли на развитие собственной сети, т.е. возведение новых вышек.

Это позволит выполнить показатели, заложенные в пятилетнюю программу, свои параметры для столицы, областных, районных центров и остальной территории страны - не ниже 100 мегабит в секунду в любом городе и даже поселке городского типа. Амбициозная цель, на достижение которой должны поработать все заинтересованные.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Сегодня завершается процесс принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым сегодня мы как государство сможем штрафовать мобильных операторов за недостижение стандартов сотовой подвижной электросвязи в каждом конкретном типе населенного пункта. Но справедливости ради должен заметить, что уже последние 3 года цены на сотовую электросвязь у нас не повышались. И в ближайшее время на самые массовые тарифы повышение не ожидается".

Кстати, уже сейчас в Минске запущена первая тестовая зона по технологии 5G. В Минсвязи говорят, что это только начало и вскоре результат почувствует каждый. К слову, следить за качеством сигнала можно в реальном приложении. Поможет мобильное приложение "Хваля".

Вероника Соболевская, специалист отдела договорной работы и электросвязи БелГИЭ:

"Надо нажать "начать" в приложении, и происходит процесс. Все данные после того, как происходит тестирование, попадают к нам в БелГИЭ, анализируются нашими специалистами".

Качественный сигнал в любой точке страны