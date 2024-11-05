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Как 3D-принтер и моделирование операций в Союзном государстве помогают детям встать на ноги
В рамках союзной программы в области детской ортопедии и травматологии использовались новые методы и изобретения. Об этом рассказал директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, профессор, доктор медицинских наук Сергей Виссарионов в "Актуальном интервью".
"В рамках этой союзной программы у нас было создано несколько спинальных металлоконструкций, - обозначил профессор. - На сегодняшний день некоторые из них уже имеют серийное производство. Это металлоконструкции для коррекции врожденной деформации позвоночника и для хирургического лечения детей с травмами позвоночного столба. Металлоконструкция создавалась для детей в возрасте от 1 до 4 лет".
Сергей Виссарионов:
"Еще одна металлоконструкция была создана для детей более старшей возрастной группы - от 4 до 7 лет. Также изобретены реберно-реберные и реберно-позвоночные металлоконструкции для крайне тяжелой категории пациентов с врожденными деформациями позвоночника и аномалией развития спинного мозга".
Кроме того, были разработаны новые хирургические методы лечения детей с врожденными деформациями позвоночника и повреждениями, а также несколько компьютерных программ моделирования и прототипирования хирургических вмешательств.
"Когда ребенок проходит клиническое, лучевое обследование, все данные мы загружаем в компьютерную программу. В ней мы можем смоделировать несколько вариантов хирургического вмешательства, - отметил гость интервью. - Мы планируем зоны и траектории установки опорных элементов металлоконструкции, при помощи которой мы уже в ходе хирургического вмешательства будем осуществлять коррекцию врожденной деформации".
Затем создаются специальные шаблоны-направители, которые тут же печатаются на 3D-принтере, продолжил директор НМИЦ. Дальше эти шаблоны-направители используются в ходе хирургического вмешательства.
"При таком подходе точность установки составляет более 98 %. Таким образом, мы исключаем даже риски возникновения и развития различных осложнений в ходе хирургического вмешательства", - заключил Сергей Виссарионов.
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