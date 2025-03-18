Как БелАЭС навсегда изменила жизнь в Островце

Атомная электростанция - один из главных проектов суверенной и независимой Беларуси, гарант энергетической безопасности и пропуск в клуб мировых атомных держав.

Станция обеспечивает около 40 % потребностей страны в электроэнергии. Тратится меньше денег на импорт газа и снижаются вредные выбросы в атмосферу. А еще в государстве стали больше строить электродомов и использовать электромобили. Все благодаря стратегическому решению Президента Беларуси Александра Лукашенко о возведении белорусской атомной станции.

И благодаря БелАЭС Островец обрел свою вторую жизнь. Некогда небольшой городской поселок превратился в белорусский город атомщиков. И это не менее важный эффект от работы станции.

Елизавета Бердник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517cb428-9262-4c1f-9c43-72e2436205bd/conversions/4b89b51b-cfc0-4d6c-9755-f1fd428bff0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517cb428-9262-4c1f-9c43-72e2436205bd/conversions/4b89b51b-cfc0-4d6c-9755-f1fd428bff0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517cb428-9262-4c1f-9c43-72e2436205bd/conversions/4b89b51b-cfc0-4d6c-9755-f1fd428bff0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517cb428-9262-4c1f-9c43-72e2436205bd/conversions/4b89b51b-cfc0-4d6c-9755-f1fd428bff0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда мы приехали сюда в 2017 году, город был очень маленький. Мы даже ездили в другие города для того, чтобы купить какие-то продукты, одежду и все остальное. Но сейчас, в 2025 году, видно, как быстро разросся город. Елизавета Бердник, инженер Белорусской АЭС

В городе, кстати, уже формируются целые династии атомщиков. Это направление привлекает даже самых маленьких жителей Островца.

Проект "Атомкласс"

"Атомкласс" - так называется проект Росатома для городов, где работают АЭС. Это первый подобный научный центр в Беларуси. Там есть не только современное оборудование, но и современные подходы к образованию.

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"Сотрудники атомной станции посещают наши учебные занятия, где совместно с учителем проводят определенные фрагменты уроков. Есть внеклассные мероприятия, которые направлены на популяризацию профессий инженерной направленности, - обозначила директор СШ № 3 г. Островца Людмила Сосновская. - Я считаю, что та база, которая существует у нас в школе, которая создана с помощью открытия "Атомкласса", является очень сильным толчком для популяризации и развития профессий инженерной направленности.

В учебном заведении можно создавать 3D-модели, ставить эксперименты и заниматься робототехникой. Это даже больше, чем просто азы в работе будущих инженеров. И такие знания уж точно выделяют этих ребят на фоне сверстников. Ученики постоянно привозят домой награды престижных международных турниров. Но, конечно, главное не призы, а опыт, который пригодится в том числе будущим сотрудникам Белорусской АЭС.

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Многофункциональный центр культуры и творчества

В городе появился и многофункциональный центр культуры и творчества. Его делали так, чтобы было интересно именно молодежи.

Здесь и плести кукол научат, и лепить фигурки из глины, и даже кино покажут. В общем, любовь к искусству в Островце прививают с самых ранних лет.

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Спорт в Островце

В Островце живут не только культурные люди, но еще и очень спортивные. Этот город, пожалуй, самый малый населенный пункт Беларуси, где можно встретить удобную и функциональную ледовую площадку.

Здесь проходят тренировки юных хоккеистов в ежедневном режиме под чутким руководством строгого, но справедливого тренера.

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А тренируются на этой площадке хоккеисты не только из Островца, но еще и из ближайших районов. Хотя раньше такое казалось фантастикой.

"Раньше ледового дворца не было. У нас заливали зимой "коробку", и дети шли кататься, - рассказала учащаяся Островецкой СДЮШОР. - Теперь можно круглый год кататься".

Медицина

В городе расположен и настоящий многопрофильный медицинский центр. Островецкая больница - одна из самых молодых и самых современных в стране. Здесь работают межрайонные и даже межрегиональные отделения. Все это в пяти корпусах, где сосредоточено лечение полного цикла - от диагностики до реабилитации, которой уделяют особое внимание.

Лечение там для пациентов иногда как настоящий отпуск, но для врачей это все равно тяжелый труд. Облегчают работу новые технологии. Кстати, уже сейчас четверть всех операций, которые проводят в больнице, высокотехнологичная.

А еще в районе развивают единую информационную сеть. Амбулаторная карта доступна в цифровом виде всем специалистам, которые ведут пациента.

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Владимир Можейко, главврач Островецкой районной центральной больницы:

"При проведении исследования изображение сохраняется у нас на сервере и в центре обработки данных, который функционирует на базе Гродненской университетской клиники. Это позволяет проводить телеконсультирование того высокотехнологического обследования, которое мы осуществляем на своей базе, для получения более точного диагноза. В конечном результате мы получаем повышение качества оказываемой медицинской помощи, обучение наших специалистов, которые могут получить помощь областных и республиканских специалистов".

И особенно это важно для тех, кто живет в деревнях и агрогородках. Обслуживаясь в ФАПе, им не нужно ехать за дополнительной консультацией в райцентр. Все это можно сделать онлайн.

Сельское хозяйство

Говоря о развитии Островца важно не забывать, что район - это не только город атомщиков, но еще пять сельсоветов. И там тоже живут люди, которым нужны внимание и забота государства.

"В прошлом году мы построили новый молочно-товарный комплекс "Соколойти" в Гервятах. В этом году мы в Гудогае строим МТК, - обозначил председатель Островецкого райисполкома Сергей Медзвецкас. - Это новые условия труда, новый уровень производства, и таким образом мы можем привлекать квалифицированные кадры к этим объектам. Поэтому развитие идет не только в городе, но и в сельской местности".

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Подход к строительству используют тоже технологичный. В районе максимально уходят от устаревших ферм к современным молочно-товарным комплексам. Изучают передовой опыт других регионов. Чтобы было недорого, но удобно и персоналу, и буренкам.

Еще одно достижение района - первая в стране ферма по выращиванию индейки. Ее история началась 20 лет назад. Тогда на месте площадки с заброшенными постройками появились первые птичники. Сегодня их уже 13, все оборудованы системой кормления и поддержания микроклимата. Корма делают прямо здесь, на собственном заводе.

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Анжела Пуговская, главный ветеринарный врач фермерского хозяйства "Островецкая индейка":

"Когда мы завозим птицу, для профилактики никогда не используем антибиотики. На данный момент существует множество препаратов, которые их заменяют, например, пробиотики, фитобиотики. Поэтому наша индейка пьет только органические кислоты, а также макро- и микроэлементы. Все препараты, вакцины даются через воду. Ест идейка то, что едим и мы. Наша продукция безопасная, и ее можно давать детям".

Индейка - относительно новый тренд на белорусском продовольственном рынке. В последние годы продажи активно растут. За спросом успевает и предложение: филе, колбасы, стейки, сосиски - все это теперь доступно из островецкой птицы.