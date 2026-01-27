3.75 BYN
Как Беларусь борется с гололедом: 1270 единиц техники и круглосуточная обработка дорог
Все, кто уже выходил на улицу, убедился, что пришла настоящая оттепель - обильные осадки, мокрый снег, дождь, а также мороз и как итог гололед. Поэтому и пешеходам, и водителям нужно быть крайне внимательными в такую погоду.
С самого утра спецтехника работает на региональных трассах и республиканских дорогах: разбрасыватели песка и соли, а также, конечно, снегоуборочные машины. Все работают в усиленном режиме.
Сергей Леончик, замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"На сегодняшний день в уборке и очистке автомобильных дорог общего пользования постоянно занято 1570 человек. Также в ликвидации последствий снежных заносов задействовано 1270 единиц дорожной техники. Работы проводятся по обработке покрытия от 3 до 4 раз в сутки, поэтому мы отслеживаем обстановку. Достаточно количества материалов накоплено на производственных базах. Также есть в наличии исправная техника и коллектив, который заточен на то, чтобы обеспечить проезжаемость по нашим дорогам".
Заранее подготовились к циклону энергетики, чтобы в случае аварии без света и тепла белорусы не остались: генераторные установки, около 670 бригад, более 700 единиц техники (комплектация полная).
В целом каждый может помочь в борьбе с циклоном. Если вы заметили, что на дорогах есть сильная гололедица или нерасчищенные участки, позвоните по номеру 125. Это единый номер всех диспетчерских служб, где оперативно решат ваш вопрос.
Если говорить в целом, то "Леони" не остается в Беларуси, он уже скоро уходит. И с четверга, с 29 января, в Беларусь снова придут морозы, поэтому в новый, последний месяц зимы страна должна войти без сюрпризов.