Как Беларусь борется с гололедом: 1270 единиц техники и круглосуточная обработка дорог

Все, кто уже выходил на улицу, убедился, что пришла настоящая оттепель - обильные осадки, мокрый снег, дождь, а также мороз и как итог гололед. Поэтому и пешеходам, и водителям нужно быть крайне внимательными в такую погоду.

С самого утра спецтехника работает на региональных трассах и республиканских дорогах: разбрасыватели песка и соли, а также, конечно, снегоуборочные машины. Все работают в усиленном режиме.

Сергей Леончик, замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"На сегодняшний день в уборке и очистке автомобильных дорог общего пользования постоянно занято 1570 человек. Также в ликвидации последствий снежных заносов задействовано 1270 единиц дорожной техники. Работы проводятся по обработке покрытия от 3 до 4 раз в сутки, поэтому мы отслеживаем обстановку. Достаточно количества материалов накоплено на производственных базах. Также есть в наличии исправная техника и коллектив, который заточен на то, чтобы обеспечить проезжаемость по нашим дорогам".

Заранее подготовились к циклону энергетики, чтобы в случае аварии без света и тепла белорусы не остались: генераторные установки, около 670 бригад, более 700 единиц техники (комплектация полная).

В целом каждый может помочь в борьбе с циклоном. Если вы заметили, что на дорогах есть сильная гололедица или нерасчищенные участки, позвоните по номеру 125. Это единый номер всех диспетчерских служб, где оперативно решат ваш вопрос.