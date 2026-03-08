Как Беларусь эвакуирует своих граждан из охваченного кризисом Персидского залива

Фото ТАСС

Ситуация в Персидском заливе, обостренная военным конфликтом, поставила на паузу туристическую жизнь региона. Сотни белорусов оказались в эпицентре событий. О том, как действовать туристам, кто оплачивает вынужденное продление отпуска и какие издержки несут туроператоры и авиакомпании, рассказала туристический агент Анастасия Шинкаренко в "Актуальном интервью".

Первое и главное правило для тех, кто оказался в зоне нестабильности - довериться профессионалам и следовать инструкциям. "Самое главное - не паниковать и ожидать решения. Работают все - и туроператоры, и турагенты, и принимающие стороны, и даже правительство страны. Нужно ожидать четких действий от туроператора. Когда будет команда "собираемся, выезжаем в аэропорт" - выполняем. Когда команда "сидим, ожидаем вылета" - тоже выполняем. Без паники, четко следовать инструкциям. Если начнем отсебятину пороть, можно и не улететь вовсе", - предупредила Анастасия Шинкаренко.

Ситуация у всех туристов разная, и ответ на вопрос "кто платит" зависит от того, как был организован отдых. "Если туристы прилетели отдыхать самостоятельно, все издержки они покрывают из своего кармана. Если туристы прилетели с туроператором, то все компенсирует туроператор. Туристы проживают бесплатно в тех же отелях, которые были забронированы", - разъяснила туристический агент.

Возможны и накладки. Те, кто уже выселился и выехал в аэропорт в момент обострения ситуации, могли быть расселены в другие отели. "Их могли расселить в любой отель, который был свободен. Кто жил в пятизвездочном, мог попасть в трехзвездочный. Но все равно это бесплатно. Их кормят, обеспечивают водой, развлечениями и проживанием. В нынешних реалиях это хорошо", - констатировала Анастасия.

Ситуация бьет и по самому турбизнесу. Работа идет фактически бесплатно, но отступать нельзя. "Мы сейчас работаем бесплатно. Это стандартная практика. Необходимо и туристам потом компенсировать денежные средства в полном объеме. Мы переживаем за туристов, всегда на связи с партнерами в Эмиратах. Сказать, что мы потратили уйму времени - ничего не сказать. Мы отработали бесплатно и будем еще работать, пока все туристы не вернутся в Беларусь", - сказала туристический агент.

Особых слов заслуживает национальная авиакомпания "Белавиа", которая несет колоссальные издержки, но не бросает пассажиров. "Наша авиакомпания запускает в ту сторону абсолютно пустые борты. Представьте, какие издержки - нужно оплатить налоги, топливо, зарплату сотрудникам", - подчеркнула Анастасия.