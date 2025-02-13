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Как будет выглядеть Национальный исторический музей Беларуси и как выбирали место для строительства
В Беларуси появится новый Национальный исторический музей. Его возведут в районе улицы Орловской в Минске. Как будет выглядеть здание, рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска Виктор Гутько в "Актуальном интервью".
"Концепт родился в процессе конкурсного отбора. Студентам предложили возможность поработать над образом нового здания Национального исторического музея", - отметил главный архитектор Минска.
За основу была взята одна из идей, предложенная выпускником Минского государственного архитектурно-строительного колледжа: здание в плане напоминает контур карты Республики Беларусь.
Место возведения здания, как заметил Виктор Гутько, было выбрано не случайно. "Здесь располагается не только площадь Государственного флага, но и иные административные здания очень важные для страны, - подчеркнул он. - Поэтому и такое здание, как Национальный исторический музей Беларуси, было решено построить именно в этом месте и вписать в патриотический квартал".
По словам главного архитектора Минска, площадь здания будет превышать 28 тыс. кв. м. Площадь экспозиции - свыше 14 тыс. кв. м. Здание будет четырехэтажным. Внутри высота будет порядка 27 м. Вокруг здания планируется создать парк Народного единства.