Как будет выглядеть Национальный исторический музей Беларуси и как выбирали место для строительства

В Беларуси появится новый Национальный исторический музей. Его возведут в районе улицы Орловской в Минске. Как будет выглядеть здание, рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска Виктор Гутько в "Актуальном интервью" .

Место возведения здания, как заметил Виктор Гутько, было выбрано не случайно. "Здесь располагается не только площадь Государственного флага, но и иные административные здания очень важные для страны, - подчеркнул он. - Поэтому и такое здание, как Национальный исторический музей Беларуси, было решено построить именно в этом месте и вписать в патриотический квартал".