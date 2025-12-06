"Как будто Господь накрыл колпаком" - протоиерей рассказал о чудесном спасении людей в Судже

Настоятель Свято-Троицкого храма в г. Судже Курской области России протоиерей Евгений Шестопалов долгое время был не только спасителем душ, но и спасителем людей из Суджи, когда украинские военные формирования проникли на эту территорию. В проекте "Война и мир" он рассказал, где брал силы, чтобы помогать людям на протяжении этого времени.

"Я сам очень часто задаюсь этим вопросом, - признался священнослужитель. - Потому что это были такие дни, когда ты просто на износ работал. Наверное, Господь давал".

По словам настоятеля, Суджа пережила самое настоящее вторжение. "Потому что все делалось жестко, стреляли достаточно точно. В первую очередь вся структура была выбита. Заранее были уничтожены заправки. Мы уже несколько дней ездили в другие населенные пункты заправляться. А с 5 на 6 августа были точечные удары в Росгвардию, в суд, в милицию, в прокуратуру, в администрацию, в санэпидемстанцию, в газовую трубу, потому что газ факелом уже горел 6 августа вечером. Естественно, пропали связь, свет, вода, - описал ситуацию отец Евгений. - И было уже понятно, что происходит не просто обстрел в городе, а что-то более серьезное".

"Все происходило как будто само собой. Пришла мысль открыть храм, пришла мысль позвать людей. Храм старинный, своды мощные, стены толстые. Есть какая-то надежда выжить, хотя бы как-то сберечься. У нас не было варианта где-то скрываться, только в храме. Все получилось", - рассказал настоятель Свято-Троицкого храма в Судже.

Позже Евгений Шестопалов съездил в населенный пункт Солдатское, привез хлеб, воду себе и соседям. И уже там увидел, что происходит. Российские войска отходили, пришло понимание, что надо выезжать. Около 20 человек переночевали в храме с 6 на 7 августа. Среди них были дети, старики, инвалиды. И начиная с 7-го числа потихоньку стали вывозить людей из храма по соседям, по улицам. Пять дней до 11 августа возвращались в Суджу каждый день и вывозили.

"Как будто Господь накрыл каким-то колпаком. Было страшно ездить. Понятно, что и от дронов FPV убегали, и с врагами сталкивались нос к носу. И даже нам угрожали, что расстреляют. Если бы мы осознавали по-настоящему… Мне кажется, мы были заряжены на то, чтобы спасать жизнь. Потому что ничего нет выше цены человеческой жизни".

Протоиерей рассказал историю, как они пытались выехать из Большого Солдатского через Горянку, но десантники не пустили: "Сказали, что туда проехала группа машин врага.

Поехали через Козыревку, а нам навстречу едут военные, говорят: "Только что на нас отработал танк, ехать туда нельзя. Нам поступил приказ отходить. Вы туда не поезжайте!"

"У нас была полная машина людей, - вспоминает священнослужитель. - На переднем сидении лежала парализованная женщина. Ее бросили, никто ее не мог забрать, не было родных. Нужно было что-то делать. Мы ее как-то умудрились положить. Сзади люди сидели, старичок с бабушкой, поддерживали женщине голову. Военный заглянул к нам и спросил: "А вы случайно не батюшка?" Я говорю: "Батюшка". "Благословите", - попросил он. Благословил. "Ну, тогда поезжайте, вы же молитесь", - разрешил военный".

Они поехали. "Только украинские стволы проводили нас. Никто не стрелял. Мы выскочили на большой скорости. Но все равно я считаю, что нас берег только Господь. Видимо, нужно было, чтобы мы кому-то помогли, кого-то увезли", - уверен отец Евгений.

По его словам, люди не соглашались выезжать из Суджи и покидать свои дома. Приходилось уговаривать.

"Тогда в оккупации жило около 2 тыс. человек, которые остались. Многих увезли в Сумы. До сих пор идет процесс обмена и возврата наших людей из Украины. Как раз через Беларусь их возвращают", говорит настоятель.

"В марте мы начали возвращаться в Суджу. Я уже с военными ездил. Мне помогал "Ахмат". И мы ездили и опять вывозили людей, которые пережили оккупацию и с радостью уже готовы были уехать. Где-то больше тысячи человек в марте и апреле мы вывезли. Это те люди, которые пережили оккупацию. Сейчас в Судже 70 человек, которые не захотели ехать. Мы ездим сейчас в Суджу, возим им хлеб, лекарства, воду, бензин для генераторов. Общаемся, заезжаем в свой храм, по мере возможности стараемся там поправить ситуацию, потому что храм в плачевном состоянии. Три прямых попадания было: в колокольню, в крышу, в кровлю и юго-западный придел", - рассказал священнослужитель.

