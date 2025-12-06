Протоиерей: Мы ближе к Богу, и только за этого нас будет ненавидеть весь остальной мир

Какой след оставляет война в душах людей, заставляют ли людей эти трагические события переосмыслить свою жизнь, иначе взглянуть на будущее? На эти вопросы в программе "Война и мир" ответил настоятель Свято-Троицкого храма в г. Судже Курской области России протоиерей Евгений Шестопалов.

Любое событие, которое меняет жизнь, меняет и мировоззрение, отметил священнослужитель. "Я в этом убежден, потому что я сам стал другим. Я по-другому обращаюсь к Богу, по-другому его чувствую, по-другому его воспринимаю", - признался отец Евгений.

В Судже протоиерей помогал спасть и вывозить людей, когда туда вторглись украинские военные. "Мы выезжали, благословляли дорогу, молитвы читали. И с этой верой, на этом подъеме ехали", - вспоминает настоятеля Свято-Троицкого храма.

"Я говорю откровенно: мы ближе к Богу. Мы чище. И только из-за этого нас будет ненавидеть весь остальной мир, которому божественные ценности не близки, не дороги семейные ценности. Им это не нужно. Для них важна свобода и справедливость. А что такое свобода? Это безнаказанность, по большому счету".

Рассуждая о справедливости, священнослужитель философски отметил, что у Всевышнего своя справедливость, не всегда понятная человеку: "У Бога нет справедливости. Он поступает по своим законам. И мы как православные люди это понимаем. А мы меряем справедливость по своим меркам человеческим. Мы своим мелким умишком не дорастем до того, что задумал над нами Бог. И что Он с нами творит и чего от нас Он ждет. Мы это можем знать только в своем сердце, если пустим Бога в свое сердце, если будем сами искренне к этому стремиться".

