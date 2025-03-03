Как чат-бот Гомельского горисполкома помогает принимать правильные управленческие решения

Председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов рассказал, как принцип народного вече в виде цифровой площадки при помощи Telegram-канала, чат-бота горисполкома помогает интенсивно работать.

Председатель в первую очередь отметил, что это помогает принять правильное управленческое решение. Ведь когда можно сделать срез настроений людей, их проблем, которые существуют у населения города, то и принять решение легче в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования и социальной сфере.

Обратная связь с людьми - это сегодня дорожная карта для любого руководителя государственного органа управления. Владимир Привалов

Поддержание связи помогает выстроить стратегию планового развития отраслей. Например, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, а также просто помочь человеку - это самое главное. "Я 24 на 7 наблюдаю за теми проблемами, которые волнуют людей, и стараюсь помочь им", - добавил глава горисполкома.

А еще в Гомеле сегодня экспериментируют проект "Мэр-онлайн", показывающий успешную реализацию вопросов, которые задавались в рамках проекта. Многие вопросы в 70-80 % решаются одномоментно при прямом диалоге с населением.